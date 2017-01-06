Düzce'de karaca vuran avcılara 12'şer bin lira ceza

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde karaca vurdukları tespit edilen 2 avcıya, 12'şer bin lira para cezası kesildi.

İlçeye bağlı Hemşin Köyü Ormanları'nda 1,5 yaşlarında oldukları tahmin edilen 2 karacayı vurdukları belirlenen A.K ve K.G, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Avcılar, çıkarıldıkları mahkemece 12'şer bin lira para cezasına çarptırıldı.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Akçakoca Orman İşletme Müdürü Zafer Ekinci, 2 karaca yavrusunun vurulduğu ihbarının üzerine ekiplerin hemen bölgeye gittiğini söyledi.

Jandarma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünü de bilgilendirdiklerini aktaran Ekinci, "Ekipler olay yerine vardığında bize ihbar eden vatandaşlarla görüşülerek gerekli tespit yapıldı. Bir araç plakası alındı ve hayvanları vuran şahıslar gözaltına alındı." diye konuştu.

Türkiye'de çok az sayıda karaca bulunduğunu anlatan Ekinci, hayvanların yiyecek bulamadıkları için bölgedeki köylere indiğini dile getirdi. Ekinci, şunları kaydetti:

"Nesli tükenmekte olan bu türlerin katledilmesi hoş değil. Özellikle vatandaşlardan dileğimiz, bu konuda biraz daha hassas davranmaları, bilinçsiz avlanmamaları. Böyle bir durumla karşılaşan vatandaşların yetkili mercilere ve bizlere bildirmelerini istiyoruz."

Ekinci, olayın tekrarının yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığını da sözlerine ekledi.