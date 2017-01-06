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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Samsun'daki cinayet

06 Ocak 2017 Cuma, 19:09

SAMSUN (AA) - Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kentte 4 gün önce işlenen cinayeti, 87 güvenlik ve MOBESE kamerasını incelemeye alarak aydınlattığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 2 Ocak'ta İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi Kibar Reis Sokak'ta ateşli silahla yaralama olayı meydana geldiği hatırlatıldı.

Saldırıda ağır yaralanan Ufuk Altuntaş'ın kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olay yerinde yapılan incelemeler neticesinde 12 numara av fişeği kartuşu elde edildi. Faili meçhul ateşli silahla kasten öldürme olayı hakkında yapılan ilk tespitte olayı gerçekleştiren şahısların plakası olmayan bir motosikletle geldikleri, şüphelilerin üzerlerinde yağmurluk, başlarında kask olduğu anlaşıldı. Görgü tanıklarından da şüphelilere yönelik herhangi bir eşkal elde edilemedi. Cinayet Büro Amirliğince özel ekip oluşturularak çalışmalara başlandı. Bu kapsamda olay yeri ve çevresinde bulunan 87 güvenlik kamerası ve MOBESE kamerası incelendi. Şüphelilerin olay yerine geliş ve olaydan sonra kaçış güzergahları güvenlik kameralarından tespit edilerek, olay haritası çizilerek olağan şüpheli profilleri çıkarıldı."

Zanlıların yakalanması için çalışmalara devam edildiği sırada, İl Jandarma Komutanlığı bölgesinde bulunan Kadamut Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yanmış bir motosikletle yine yanmış halde av tüfeği ve kartuş bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, yanan motosikletin söz konusu cinayet sonrası şüphelilerin kaçtığı araç olduğunun tespit edildiği belirtilerek, şu bilgiler verildi:

"Motosikletin şase numarasından plaka ve tescil bilgilerine ulaşılarak, sahibi olan şüpheli E.B. bir gün sonra yakalanmıştır. Zanlının beyanları ve yapılan harici araştırmalarda olayın 'tasarlayarak kasten öldürme ve tasarlayarak öldürmeye azmettirme' olduğu değerlendirilmiştir. Bu yönde yapılan çalışmalarda olayda tüfekle ateş edenin E.T, azmettirenin S.A. ve suç delillerinin yok edilmesinde yardım edenin Ç.K. olduğu ortaya çıkarılarak, şüpheliler 5 Ocak'ta yakalanmıştır. Cinayet 48 saat içinde tüm yönleriyle aydınlatılmış, olayın şüphelisi 4 kişi yakalanmış, olayda kullanılan av tüfeği, zanlıların olay yerine geldikleri ve kaçtıkları motosiklet muhafaza altına alınmıştır. Zanlılar, Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiştir."


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