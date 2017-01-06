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YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
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Afyonkarahisar merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu

06 Ocak 2017 Cuma, 19:11

AFYONKARAHİSAR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Afyonkarahisar merkezli 4 ilde yapılan operasyonda 11 kişi yakalandı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 11 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar'da 8, İstanbul, Ankara ve Denizli de ise birer adrese yaptığı eş zamanlı operasyonda 11 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.


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