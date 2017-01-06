06 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Zonguldak'ta cip şarampole devrildi: 4 yaralı

06 Ocak 2017 Cuma, 19:14

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde cipin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

İddiaya göre, 67 AC 328 plakalı cipin sürücüsü İkbal C, Taşbaca Mahallesi Fazilet Sokak'ta dönüş manevrası yaptığı sırada aracını geri yerine ileri vitese taktı.

Kontrolden çıkan araç yaklaşık 20 metreden fındık bahçesine devrildi.

Kazada araçta bulunan Ecrin Ay (5), Güler Ay (30), Emine Öztürk (42) ve Bülbül Küçük (53) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptığı yaralıları bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER

Zonguldak'ta 5 Afgan göçmen yakalandı
YEREL

ZONGULDAK'TA 5 AFGAN GÖÇMEN YAKALANDI

Alaplı Belediye Başkanı Tekin'in kayınpederi dualarla uğurlandı
YEREL

ALAPLI BELEDİYE BAŞKANI TEKİN'İN KAYINPEDERİ DUALARLA UĞURLANDI
HEM Müdürleri Kdz. Ereğli'de bir araya geldi
YEREL

HEM MÜDÜRLERİ KDZ. EREĞLİ'DE BİR ARAYA GELDİ
Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

ZONGULDAK'TA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Alaplı'da bir gecede 3 okul soyuldu
YEREL

ALAPLI'DA BİR GECEDE 3 OKUL SOYULDU
AK Parti'den Halep'e yardım tırı
YEREL

AK PARTİ'DEN HALEP'E YARDIM TIRI
Kdz. Ereğli'de Bilim şenliği hazırlıkları başladı
YEREL

KDZ. EREĞLİ'DE BİLİM ŞENLİĞİ HAZIRLIKLARI BAŞLADI
Devrek Belediyesi yılın ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi
YEREL

DEVREK BELEDİYESİ YILIN İLK MECLİS TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ
Şehit madenci yakınları bakan yardımcısıyla görüştü
YEREL

ŞEHİT MADENCİ YAKINLARI BAKAN YARDIMCISIYLA GÖRÜŞTÜ
Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

ZONGULDAK'TA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Çakır, gemi tersanesinde incelemelerde bulundu
YEREL

ÇAKIR, GEMİ TERSANESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU
Meclis üyelerinden Kaymakam Eskioğlu'na ziyaret
YEREL

MECLİS ÜYELERİNDEN KAYMAKAM ESKİOĞLU'NA ZİYARET
Alaplı Belediye Meclisi toplandı
YEREL

ALAPLI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI
BEÜ Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphanesi uluslararası ölçekte hizmet sunuyor
YEREL

BEÜ PROF. DR. DURMUŞ GÜNAY KÜTÜPHANESİ ULUSLARARASI ÖLÇEKTE HİZMET SUNUYOR
Şehit Hasan Bilgin'in ismi BEÜ'de yaşatılacak
YEREL

ŞEHİT HASAN BİLGİN'İN İSMİ BEÜ'DE YAŞATILACAK
Zonguldak merkezli FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

ZONGULDAK MERKEZLİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Eroğlu, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL

EROĞLU, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
GMİS Yönetim Kurulu &quot;Hakkı Arslan'ı Unutmayacağız&quot;
YEREL

GMİS YÖNETİM KURULU "HAKKI ARSLAN'I UNUTMAYACAĞIZ"
Zonguldak Valiliği ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından protokol imzalandı
YEREL

ZONGULDAK VALİLİĞİ VE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN PROTOKOL İMZALANDI
Zonguldak'ta devrilen kamyonun sürücüsü öldü
YEREL

ZONGULDAK'TA DEVRİLEN KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
Karaduman, belediye meclis toplantısını değerlendirdi
YEREL

KARADUMAN, BELEDİYE MECLİS TOPLANTISINI DEĞERLENDİRDİ
Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

ZONGULDAK'TA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI