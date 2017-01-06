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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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Lastikçilerde 'kar' yoğunluğu

06 Ocak 2017 Cuma, 19:32

KIRKLARELİ (AA) - Trakya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle lastik satıcıları ve tamircilerde yoğunluk arttı.

Kar kalınlığının, Demirköy ilçesi Mahyatepe mevkisinde 35, Kofçaz ilçesinde 20, Vize ilçesinde ise 10, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısında ise 15 santimetre olarak ölçüldüğü kentte, kar yağışı en çok lastik satıcılarını sevindirdi.
Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle lastik satıcıları ve tamircilerde yoğunluk arttı. Lastik satıcılarında kış lastikleri tükenirken, lastik bulamayan bir çok sürücüde araçlarına zincir taktırmak zorunda kaldı.
Lastik satıcı ve tamircisi Emrah El, AA muhabirine, sabah saatlerinde başlayan yoğunluğun devam ettiğini söyledi.
Ellerinde kış lastiklerinin tükendiğini belirten El, firmalarda da kış lastiği stoklarının bittiğini dile getirdi.
Kış lastiği ulaşamayan sürücülerin araçlarına zincir taktıklarını aktaran El, sürücülerin mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmaması uyarısında bulundu.
Kar yağışının etkili olmasıyla tamir ve lastik satışlarında ciddi bir artış olduğunu ifade eden El, bir süre sürücülerin kış lastiği bulmaktan güçlük yaşayacağını sözlerine ekledi.
Sürücülerden Hüseyin Kahya da, otomobiline kış lastiği taktırmak için sanayi sitesine geldiğini ancak lastik bulamadığını anlattı.

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