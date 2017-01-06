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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Sarıkamış Şehitleri için "Yer ayrı yürek aynı" programı

06 Ocak 2017 Cuma, 19:38
Sarıkamış Şehitleri için "Yer ayrı yürek aynı" programı

MALATYA (AA) - Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, "İç harp ve bölünme gibi konulardan zinhar uzak duralım, bunlar akla mantığa aykırı, aklı selimle yakından uzağa ilgisi olmayan bir iddiadır." dedi.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Turan, Battalgazi Belediyesinde Sarıkamış Şehitlerini için düzenlenen "Yer ayrı yürek aynı" anma programında yaptığı konuşmada, Sarıkamış şehitlerinin hasret ve acıyla anıldığını belirtti.

Sarıkamış Harekatının Enver Paşa tarafından başlatıldığını, harekatın, kar, tipi ve sert soğuk nedeniyle başarıya ulaşamadığını aktaran Turan, "Düşman sadece Rus değildir, kara kıştır, soğuktur. Eksi 40 dereceye varan soğuktur. Gidile gidile Sarıkamış'a varıldı. 130 bin kişilik ordudan sadece 12 bin kişi bir kısmı Sarıkamış'a girdi, bir kısmı giremedi. Muharebeler oldu şüphesiz ama pek çok asker soğuktan, açlıktan ve bin bir türlü imkansızlıktan hayata veda etti." diye konuştu.

Turan, Türkiye'de iç savaştan söz etmenin yanlış olduğuna işaret ederek, "İç harp ve bölünme gibi konulardan zinhar uzak duralım, bunlar akla mantığa aykırı, aklı selimle yakından uzağa ilgisi olmayan bir iddiadır. Tarihte bizim iç harbe girme, bölünme gibi bir ihtiyadımız olmadı, geleneğimizde zerre miktar olmadı, olmayacak da. Bir tek örneği de yoktur. Böyle bir şeyin dile getirilmesi, akla getirilmesi çok üzücüdür." ifadelerini kullandı.

Turan, şehitlerin varlığının, ruhaniyetinin ülkenin birlik ve beraberliğinin sigortası olduğunu anlattı.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise Anadolu'da çocukların babasız büyüdüğünü ve bu topraklar için çok fazla şehit verildiğine işaret ederek, "Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır'. Bugün yine 7 düvel içeri de ve dışarıda işbirlikçileriyle ülkemizi tekrar Mondros dönemine götürmeye çaba gösteriyor." dedi.

Düzenlenen programa Malatya Valisi Mustafa Toprak, İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz, Battalgazi Kaymakamı Vedat Yılmaz, MHP İl Başkanı Mehmet Erdem ve vatandaşlar katıldı.


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