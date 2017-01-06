06 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Adana Emniyet Müdürü Ak, polisle birlikte bayrak açan öğrencileri ağırladı

06 Ocak 2017 Cuma, 19:39

ADANA (AA) - Adana Emniyet Müdürü Osman Ak, çeşitli suç olaylarının yaşandığı mahallelere düzenlenen operasyon sonrası polislerle futbol oynayan, ardından Türk bayrağı açarak, İstiklal Marşı'nı okuyan öğrencileri makamında ağırladı.

Ak, 17 Kasım 2016 tarihinde 500 polisin katılımıyla, yasa dışı gösteri, uyuşturucu ticareti, kaçakçılık ve hırsızlık gibi suç olaylarının yaşandığı mahallelere düzenlenen operasyon sonrası görevini tamamlayan çevik kuvvet polisleriyle futbol oynayan Mahmud Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle makamında bir araya geldi.

Öğrencilere forma, krampon ve futbol topunun yanı sıra maçın ardından açtıkları Türk bayrağını hediye eden Ak, daha sonra çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi, yemek yedi.

Yemeğin ardından bir öğrenci Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.

Adana'da 500 polisin katılımıyla, yasa dışı gösteri, uyuşturucu ticareti, kaçakçılık ve hırsızlık gibi suç olaylarının yaşandığı mahallelere 17 Kasım'da operasyon düzenlenmişti.

Operasyon sonrası polisler, Mahmud Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle futbol oynayıp, maç sonunda Türk bayrağı açarak birlikte İstiklal Marşı'nı okumuştu. Adana Emniyet Müdürü Osman Ak, bu anları operasyonu havadan helikopterle denetimi sırasında görmüştü.


İLGİLİ HABERLER

Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış uyarısı
YEREL

DOĞU AKDENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Adana'daki FETÖ/PDY davası
YEREL

ADANA'DAKİ FETÖ/PDY DAVASI
Adana'da polis memurunun şehit edilmesi
YEREL

ADANA'DA POLİS MEMURUNUN ŞEHİT EDİLMESİ
Şamil Yazan, &quot;Sırkıntı Türkmenleri&quot;ni yazdı
YEREL

ŞAMİL YAZAN, "SIRKINTI TÜRKMENLERİ"Nİ YAZDI
Adana'daki FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

ADANA'DAKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Adana Valiliği'nde kan bağışı etkinliği
YEREL

ADANA VALİLİĞİ'NDE KAN BAĞIŞI ETKİNLİĞİ
Kişi başına düşen kitap sayısı 8,4’e yükseldi
YEREL

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN KİTAP SAYISI 8,4’E YÜKSELDİ
Seyhan'da 'Sosyal Medya Çalıştayı' yapılacak
YEREL

SEYHAN'DA 'SOSYAL MEDYA ÇALIŞTAYI' YAPILACAK
Arif Nihat Asya'nın &quot;Bayrak&quot; şiirini okuma yarışması
YEREL

ARİF NİHAT ASYA'NIN "BAYRAK" ŞİİRİNİ OKUMA YARIŞMASI
FAO heyeti Adana'da
YEREL

FAO HEYETİ ADANA'DA
Çukurova Kitap Fuarı yarın açılıyor
YEREL

ÇUKUROVA KİTAP FUARI YARIN AÇILIYOR
Optimum kırmızı beyaza büründü
YEREL

OPTİMUM KIRMIZI BEYAZA BÜRÜNDÜ
&quot;Adana'nın İzini Tarihe Bırakanlar&quot; resim sergisi
YEREL

"ADANA'NIN İZİNİ TARİHE BIRAKANLAR" RESİM SERGİSİ
Ödüllü karikatürler Adana'da
YEREL

ÖDÜLLÜ KARİKATÜRLER ADANA'DA

Ödüllü karikatürler Adanalılarla buluştu
YEREL

ÖDÜLLÜ KARİKATÜRLER ADANALILARLA BULUŞTU
&quot;Adana'ya Bakhele&quot; fotoğraf sergisi açıldı
YEREL

"ADANA'YA BAKHELE" FOTOĞRAF SERGİSİ AÇILDI
Başkent Okulları'nda 95. yıl coşkusu
YEREL

BAŞKENT OKULLARI'NDA 95. YIL COŞKUSU
Adana'nın 2 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

ADANA'NIN 2 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Adana'da trafik kazası: 4 yaralı
YEREL

ADANA'DA TRAFİK KAZASI: 4 YARALI
Telefonla dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı
YEREL

TELEFONLA DOLANDIRICILIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI
Adana'daki cinayet
YEREL

ADANA'DAKİ CİNAYET
Adanalılar 5 Ocak Kurtuluş Resepsiyonu'nda buluştu
YEREL

ADANALILAR 5 OCAK KURTULUŞ RESEPSİYONU'NDA BULUŞTU
Şişkinlik ve hazımsızlığa Fodmap diyeti ile son
YEREL

ŞİŞKİNLİK VE HAZIMSIZLIĞA FODMAP DİYETİ İLE SON
Kayseri'deki terör saldırısında &quot;parmak izi&quot; bulundu
YEREL

KAYSERİ'DEKİ TERÖR SALDIRISINDA "PARMAK İZİ" BULUNDU