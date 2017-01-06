Trakya'da kış

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EDİRNE (AA) - Edirne'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 63 köy yolu trafiğe kapandı, çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Yoğun kar yağışı kent merkezi ile ilçelerde ara ara şiddetini artırarak devam ediyor.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Havsa, İpsala, Keşan, Süloğlu ve Uzunköprü ilçelerine bağlı 63 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. Özel İdare Genel Sekreterliği ve Karayolları ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Arıza nedeniyle elektriksiz kalan 36 köye elektrik enerjisinin yeniden verilmesi için TREDAŞ ekipleri çalışıyor.

Edirne Belediyesi 11 ekiple, 11 bölgede karla mücadele sürdürüyor. Bulgaristan ve Yunanistan'a açılan sınır kapılarının kapanmaması için yoğun çaba sarf ediliyor. Karayolları ekipleri kar kürüme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Buzlanma nedeniyle çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Kapıkule Sınır Kapısı yolunda devriye görevinde bulunan bir polis aracı buzlanma nedeniyle kayarak bariyerlere çarptı. İki polis memurundan biri hafif yaralandı. Polis memuruna ambulansta müdahale edildi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü kentte yoğun kar yağışının yarın da devam edeceği tahmin ediliyor.

-Kırklareli

Kırklareli kent merkezi ve tüm ilçelerde yoğun kar yağışı ile tipi etkili oluyor. Kofçaz ilçesine ulaşımın sağlandığı karayolu ulaşıma kapanırken, Vize ilçesine de ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kar kalınlığı, Demirköy ilçesi Mahyatepe mevkisinde 40, Kofçaz ilçesinde 25, Vize ilçesinde 15, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısında 15 santimetre ölçüldü.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ziya Eser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 47 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi. İl genelinde kar yağışı ve tipinin etkili olduğunu belirten Eser, ekiplerin çalışmalarını güçlükle yaptığını aktardı.

Açılan yolların kısa sürede yeniden ulaşıma kapandığını anlatan Eser, ekiplerin tüm zorluklara rağmen çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi. Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri de Kofçaz, Vize ve Demirköy ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Kofçaz ve Vize ilçelerine ulaşımın sağlandığı karayolunda birçok araç yolda kaldı.

- Tekirdağ

Tekirdağ kent merkezi ve ilçelerinde de yoğun kar yağışı ile tipi etkisini sürdürüyor.

Şehrin ana arterlerinde kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklıklar meydana geliyor.

Tekirdağ-İstanbul, Hayrabolu, Malkara ve Muratlı karayollarında polis ve jandarma ekipleri zincirsiz araçların geçişine izin vermiyor.

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Çerkezköy- İstanbul, Malkara-Hayrabolu karayolları kısmen trafiğe kapandı.

Malkara-Şarköy yolunda bir tırın devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı.

Karayolları ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye bünyesinde 57 araç, 157 personelin karla mücadele çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığında bir kriz masası oluşturulduğunu ifade eden Albayrak, "Uydu sistemimiz ve ihbar hattımızla kentteki olumsuzlukları tespit ederek ekiplerimiz gerekli çalışmayı yapıyorlar. Gece boyunca karla mücadelelerimiz sürecek." dedi.











