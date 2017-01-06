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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Ne demiştik? 'İnlerine gireceğiz' Şu anda inlerine girdik, giriyoruz, kaçacak delik arıyorlar. ...

06 Ocak 2017 Cuma, 20:01
- Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Ne demiştik? 'İnlerine gireceğiz' Şu anda inlerine girdik, giriyoruz, kaçacak delik arıyorlar. Bu tür ciddi manada büyükşehirlerde, şurada, burada terör eylemleri vesaire yapıyorlar. Arkadaşlar, tabii ki her başarının bir bedeli vardır ama er veya geç bu işi Allah'ın izniyle bitireceğiz. Şunu hiç bir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız; Biz bu ülkeyi masa başında yapılan pazarlıklarla değil cenk meydanlarında toprağa düşen şehitlerin mübarek kanlarıyla ve büyüklerimizin dualarıyla kurduk."

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "BAZILARI, OLAYLAR KARŞISINDAKİ TAVRINI TERÖRİSTİN KİMLİĞİNE VE İDEOLOJİSİNE BAKARAK BELİRLİYOR. BABAMIZIN OĞLU OLSA EĞER VATAN HAİNİ İSE BUNU BİZİM HEMEN DUYURMAMIZ LAZIM, BİLDİRMEMİZ LAZIM."

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YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "HAMDOLSUN BUGÜN HÜKÜMETİNE, DEVLETİNE GÜVENEN BİR MİLLET VAR, ALEYHTE PROPAGANDALAR YAPILDIĞI HALDE -HUZURUNUZDA BEN DOĞRUSU- MUHALEFETTE SAYIN BAHÇELİ'YE, HÜKÜMETİNE, DEVLETİNE SAHİP ÇIKARKEN VAKUR DURUŞU SEBEBİYLE DE TEŞEKKÜR EDİYORUM."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;İstihbaratın en önemlisi teknik istihbarat değildir, en önemlisi insani istihbarattır ve bu konuda muhtarlarımız, bu konuda vatandaşımız eğer bunu bildirirse o zaman güvenlik güçlerimizin işi de o denli kolay olacaktır. Terörün kökünü kurutmak istiyorsak öncelikle kimden gelirse gelsin terör eylemlerini lanetlemeli, bunlara karşı ilkeli ve tutarlı bir duruş sergilemeliyiz.&quot;
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "İSTİHBARATIN EN ÖNEMLİSİ TEKNİK İSTİHBARAT DEĞİLDİR, EN ÖNEMLİSİ İNSANİ İSTİHBARATTIR VE BU KONUDA MUHTARLARIMIZ, BU KONUDA VATANDAŞIMIZ EĞER BUNU BİLDİRİRSE O ZAMAN GÜVENLİK GÜÇLERİMİZİN İŞİ DE O DENLİ KOLAY OLACAKTIR. TERÖRÜN KÖKÜNÜ KURUTMAK İSTİYORSAK ÖNCELİKLE KİMDEN GELİRSE GELSİN TERÖR EYLEMLERİNİ LANETLEMELİ, BUNLARA KARŞI İLKELİ VE TUTARLI BİR DURUŞ SERGİLEMELİYİZ."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Adı ne olursa olsun, terör örgütlerini adeta bir koçbaşı gibi kullanarak dayanma gücümüzü kırmaya çalışıyorlar. Bağımsız, güçlü ve müreffeh bir Türkiye yerine, iç sorunlarıyla boğuşan, terörden başını kaldıramayan, istikrarsız bir ülke istiyorlar. Bunun için de kendini kullandırtmaya hazır kim varsa, hangi örgüt varsa hepsini tedavüle sürdüler. Soruyorum; milletimizin birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin en güçlü zamanında hendekle, çukurla, bombayla hayatı insanlarımıza rezil edenleri başka kim harekete geçirmiş olabilir? Milletin kendilerine siyaset için verdiği yetkiyi kullanmak yerine gidip terör baronlarına kapı kulu olanlar, bu ihanetlerine başka ne gerekçe gösterebilirler? 40 yıldır himmet, hizmet, eğitim diyerek devlete sızan, milletin en kutsal değerlerini sömüren FETÖ'nün 248 insanımızın kanına girmesinin başka açıklaması olabilir mi?&quot;
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "ADI NE OLURSA OLSUN, TERÖR ÖRGÜTLERİNİ ADETA BİR KOÇBAŞI GİBİ KULLANARAK DAYANMA GÜCÜMÜZÜ KIRMAYA ÇALIŞIYORLAR. BAĞIMSIZ, GÜÇLÜ VE MÜREFFEH BİR TÜRKİYE YERİNE, İÇ SORUNLARIYLA BOĞUŞAN, TERÖRDEN BAŞINI KALDIRAMAYAN, İSTİKRARSIZ BİR ÜLKE İSTİYORLAR. BUNUN İÇİN DE KENDİNİ KULLANDIRTMAYA HAZIR KİM VARSA, HANGİ ÖRGÜT VARSA HEPSİNİ TEDAVÜLE SÜRDÜLER. SORUYORUM; MİLLETİMİZİN BİRLİĞİNİN, BERABERLİĞİNİN, KARDEŞLİĞİNİN EN GÜÇLÜ ZAMANINDA HENDEKLE, ÇUKURLA, BOMBAYLA HAYATI İNSANLARIMIZA REZİL EDENLERİ BAŞKA KİM HAREKETE GEÇİRMİŞ OLABİLİR? MİLLETİN KENDİLERİNE SİYASET İÇİN VERDİĞİ YETKİYİ KULLANMAK YERİNE GİDİP TERÖR BARONLARINA KAPI KULU OLANLAR, BU İHANETLERİNE BAŞKA NE GEREKÇE GÖSTEREBİLİRLER? 40 YILDIR HİMMET, HİZMET, EĞİTİM DİYEREK DEVLETE SIZAN, MİLLETİN EN KUTSAL DEĞERLERİNİ SÖMÜREN FETÖ'NÜN 248 İNSANIMIZIN KANINA GİRMESİNİN BAŞKA AÇIKLAMASI OLABİLİR Mİ?"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Kimse güçlenen Türkiye'yi hazmedemiyor. Güçlü bir Türkiye'nin neler başarabileceğini çok iyi biliyorlar. İsteseler de istemeseler de biz bu işi başaracağız. Ne yaparlarsa yapsınlar, terör örgütleri ve ekonomik manipülasyonlar üzerinden dayatılan senaryoyu kabul etmedik etmeyeceğiz.&quot;
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "KİMSE GÜÇLENEN TÜRKİYE'Yİ HAZMEDEMİYOR. GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE'NİN NELER BAŞARABİLECEĞİNİ ÇOK İYİ BİLİYORLAR. İSTESELER DE İSTEMESELER DE BİZ BU İŞİ BAŞARACAĞIZ. NE YAPARLARSA YAPSINLAR, TERÖR ÖRGÜTLERİ VE EKONOMİK MANİPÜLASYONLAR ÜZERİNDEN DAYATILAN SENARYOYU KABUL ETMEDİK ETMEYECEĞİZ."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Bu gelen Suriyeli, Iraklı, kamplarda, kampların dışında... Bunlar içerisinde şu anda İçişleri Bakanlığımız bir çalışma yürütüyor ve bu çalışmayla bunların bir kısmını bütün incelemeler yapıldıktan sonra vatandaşlığımıza da alacağız. Çünkü bunların içerisinde çok iyi yetişmiş insanlar var, mühendisler var, avukatlar var, doktorlar var, vesaire vesaire. Bunlardan istifade edelim. Sağda solda kaçak olarak çalışmaktansa vatandaşımız olarak, bu milletin bir evladı olarak çalışsınlar.&quot;
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "BU GELEN SURİYELİ, IRAKLI, KAMPLARDA, KAMPLARIN DIŞINDA... BUNLAR İÇERİSİNDE ŞU ANDA İÇİŞLERİ BAKANLIĞIMIZ BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR VE BU ÇALIŞMAYLA BUNLARIN BİR KISMINI BÜTÜN İNCELEMELER YAPILDIKTAN SONRA VATANDAŞLIĞIMIZA DA ALACAĞIZ. ÇÜNKÜ BUNLARIN İÇERİSİNDE ÇOK İYİ YETİŞMİŞ İNSANLAR VAR, MÜHENDİSLER VAR, AVUKATLAR VAR, DOKTORLAR VAR, VESAİRE VESAİRE. BUNLARDAN İSTİFADE EDELİM. SAĞDA SOLDA KAÇAK OLARAK ÇALIŞMAKTANSA VATANDAŞIMIZ OLARAK, BU MİLLETİN BİR EVLADI OLARAK ÇALIŞSINLAR."
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