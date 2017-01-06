Vali Çiçek'ten şehit Polis Sekin'in yakınlarına taziye ziyareti

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MUĞLA (AA) - Muğla Valisi Amir Çiçek ile bir grup polis, İzmir'de teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in Bodrum ilçesinde yaşayan yakınlarına taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Vali Çiçek, şehidin amcasının Gümbet Mahallesi'ndeki evini Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Muğla Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Özfidan ve Bodrum Müftüsü Ali Ünal'ın da aralarında bulunduğu yetkililerle ziyaret etti.

Ziyarette Bodrum Müftülüğü yetkilileri şehit polis için Kuran'ı Kerim okudu.

Yapılan duanın ardından konuşan Çiçek, Fethi Sekin'in kahraman bir insan olduğunu söyledi.

Şehit polisin vatanı ve milleti için canını verdiğini ifade eden Çiçek, "Daha büyük bir tehlikeyi önledi. Büyük bir kahramanlık gösterdi. Bunu bütün Türk milleti duydu ve hissetti. Allah ruhunu şad etsin." dedi.

- "Bodrum Emniyet Müdürlüğü yetkilileri de aileyi ziyaret etti"

Şehit polisin yakınlarını Bodrum Emniyet Amiri Mahmut Aslan ile Komiser Yardımcısı Mehmet Öztürk'ün de aralarında olduğu bir grup polis ekibi de ziyaret etti.

Yetkililere ziyaret için teşekkür eden şehit polisin amcası Mehmet Sekin, terörün durmasını isteyerek, "Hepimizin yüreği şehitlerimiz için yanıyor. Bunlar artık çok oldu. Memleketimizi, gençlerimizi taradılar. Çok üzülüyoruz." diye konuştu.

Mehmet Sekin, yeğeninin acısını yanına oturan Komiser Yardımcısı Mehmet Öztürk'e sarılıp ağlayarak dindirmeye çalıştı. Bu sırada evde duygusal anlar yaşandı.

Şehidin akrabası Mehmet Ali Sekin de Fethi Sekin'in anlayışlı bir insan olduğunu dile getirerek, "Çocukluk yıllarımız çok güzel geçti. Yeri dolmayacak bir insandı. Onun için İzmir'de bir parka adının verileceğini duyduk. Onun isminin yaşatılmasını isteriz. Ama o vatanı için kendisini siper eden bir insan." dedi.

Terör olaylarının artık sonlanması temennisinde bulunan Sekin, "Artık kimsenin çocuğu ölmesin. Kimseye zarar gelmesin. Bunların yaptığı artık yeter. Bu kişilerin insanlıkla alakası yok. İnsan olan böyle bir şey yapmaz." ifadelerini kullandı.

Bodrum Emniyet Amiri Mahmut Aslan da şehit polise Allah'tan rahmet diledi.

Şehit polis Sekin için "O hepimizin kahraman şehididir" sözlerine yer veren Aslan, "O sadece bizim değil, bütün ülkenin kahraman şehididir. Onu da zaten ispatladı. Ülke olarak başımız sağ olsun." değerlendirmesinde bulundu.