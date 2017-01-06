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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Bakanlar Soylu ve Çelik Şanlıurfa'da

06 Ocak 2017 Cuma, 20:09

ŞANLIURFA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terör örgütlerinin kimlerin maşası olduğunu biliyoruz. Onlara nasıl muamele edileceğini de liderimiz, devletimiz, hükümetimiz ve şu an içerisinde bulunduğumuz AK Partimiz çok iyi bir şekilde biliyor ve gerçekleştiriyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Şanlıurfa'da bir otelde gerçekleştirilen sivil toplum kuruluşları toplantısında konuşan Soylu, Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini söyledi.

Şanlıurfalıların tarih boyunca birlik ve beraberlik mesajı verdiğini anlatan Soylu, ülkenin geçtiği sürece bölge halkının gereken desteği verdiğini ifade etti.

Terör örgütü PKK'nın mağdurlarıyla sık sık bölgedeki illerde bir araya geldiğini vurgulayan Soylu, "Surlular, 'ne olursunuz bizi bir daha bırakmayın' diyor. 'Cumhurbaşkanımıza selam söyleyin, onu sevdiğimizi ve onunla beraber hareket ettiğimizi iletin' diyorlar. Kimisi bunu sadece hal diliyle anlatıyor, kimisi de bunu lafa ve kelama döküyor. Şunu söylemek isterim, yolculuğunuzu kuvvetli kadim bir şekilde görüyoruz. Terör örgütlerinin kimlerin maşası olduğunu biliyoruz. Onlara nasıl muamele edileceğini de liderimiz, devletimiz, hükümetimiz ve şu an içerisinde bulunduğumuz AK Partimiz çok iyi bir şekilde biliyor ve gerçekleştiriyor." diye konuştu.

Mardin'in Derik ilçesinde şehit edilen Kaymakam Muhammed Safitürk'ü bir kez daha rahmetle andığını aktaran Soylu, şunları kaydetti

"Şehidimiz Muhammet Safitürk adına bir okulun temeli atıldı. Derik'e gittiğimiz akşam orada 150 kız çocuğu okulun temel atılış töreninde bulunuyordu. Ben de bir babayım, sordum 'ne olmak istiyorsunuz?' diye, birisi 'edebiyat öğretmeni olmak istiyorum' dedi. Birisi doktor, birisi hemşire olmak istediğini söylüyor. Biz bugün ülkeyi yönetiyoruz, siyaset yapıyoruz, bizim bir hedefimiz var. Bu çocukları hayalleriyle buluşturmak bizi Türkler, Kürtler, Aleviler diye ayırmak isteyenlere en iyi cevabı bu çocukları geleceğe hazırlayarak vereceğiz. Yolumuz doğrudur, çizgimiz doğrudur, Allah yardımcımız olsun."

- Bakan Çelik'in konuşması

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik de Şanlıurfa'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Davete katılan sivil toplum kuruluşu temsilcilerine teşekkür eden Çelik, Şanlıurfa'nın birlik ve beraberliğin adresi olduğunun altını çizdi.

Güneydoğu Anadolu'nun verimli topraklarına terör örgütlerinin zarar verdiğini vurgulayan Çelik, "Tarımın merkezinde bu olayları tasarlayanlara karşı çok net bir duruş vardır. Şanlıurfa'nın çok özellikleri var, Türkiye'nin en genç nüfusa sahip şehri ortalama yaş oranımız 19, diğer illere göre bir başka özelliği yüzde 45'i köylerde yaşıyor. Bu yönüyle de Şanlıurfa farklılık arz ediyor. Şanlıurfa sınıfıları 80-100 öğrencinin eğitime hizmet verdiği süreci yaşadı. Bugün sınıflar 30'a indi. Son dönemlerde 5-10 yıllık süreçte 13 bin derslik yapıldı gençlerimiz için çok daha ciddi mesafeler alınmış oldu."değerlendirmesini yaptı.

Bölgedeki yatırımlarının terör örgütlerinin saldırıları nedeniyle zarar gördüğünü anlatan Çelik, şı ifadeleri kullandı:

"Bu bölge maalesef gerek sanayide gerek turizmde birçok alanda sözüm ona bölgeye katkı sunmak faydalı olmak için var olduğunu söyleyen örgütlerin yanlışıyla zarar etti. Şanlıurfa'da Türkler, Kürtler, Araplar, Ezidiler var ama Şanlıurfa'da birlik beraberlik ve kardeşlik, dostluk var. Şanlıurfa'da 500 bin Suriyeli de var. Onun için de sizlerin bu ziyaretiyle birliğimiz, kardeşliğimiz daha da güçlenecektir. Bu bölgeye giydirilmeye çalışılan elbiseyi bölge ve Şanlıurfa reddediyor, bu mümbit, bereketli topraklar üzerinden Türkiye yeni hamlelerle sizlerin önderliğinde ulaşacaktır."



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