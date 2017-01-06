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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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İş yeri soyulan esnaftan hırsıza not

06 Ocak 2017 Cuma, 20:13
İş yeri soyulan esnaftan hırsıza not

GAZİANTEP (AA) - İslahiye ilçesinde hırsızlar tarafından 3 kez soyulan market sahibi, iş yerinin camına, "Ey hırsız kardeş, el insaf. Artık yeter" ile "Burası benim çocuklarımın ekmek kapısı, elinizi vicdanınıza koyun!" yazan iki ayrı not astı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Fatih Caddesi'nde Abdurrahman Taş'a ait market, henüz kimliği tespit edilemeyen hırsız ya da hırsızlarca 15 gün içerisinde 3 kez soyuldu.

İşletme sahibi Taş, son 7 yılda 9 kez iş yerini soyan hırsızlardan bıkarak marketin camına, "Ey hırsız kardeş, el insaf. Artık yeter" ile "Burası benim çocuklarımın ekmek kapısı, elinizi vicdanınıza koyun!" yazan iki ayrı not iliştirdi.

Taş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hırsız ya da hırsızlar tekel ürünü ve para çaldılar. Son gelişlerinde ise meşrubat dolabını, içerisindeki meyve sularını çaldılar. Sabah iş yerime geldiğimde kilitlerin kırık olduğunu ve iş yerinin açık olduğunu gördüm." dedi.

Markete kamera da taktırdığını dile getiren Taş, "(Artık yeter) diyorum. Bu çocukların nafakası. Çalışsın, yapmasın. Hırsızın çalmasına gerek yok. Gelsin ne lazımsa ben vereyim. Yeter ki dükkanıma zarar vermesin." sözlerine yer verdi.

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