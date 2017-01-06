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YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
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İzmir'deki terör saldırısına tepki

06 Ocak 2017 Cuma, 20:18

ADIYAMAN (AA) - Besni ilçesinde Polis Özel Harekat Kursu öğrencileri, İzmir'de meydana gelen terör saldırısını protesto etti.

Besni'de Polis Özel Harekat Kursu öğrencileri İzmir'de meydana gelen terör saldırısına tepki amacıyla basın açıklaması yaptı.

Besni Kapalı Spor Salonu'nda yapılan basın açıklaması öncesi öğrenciler, terör saldırısında şehit olanlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudu.

Öğrenciler adına konuşan Mehmet Şahin, Besnili gençler olarak Polis Özel Harekat biriminde görev yapabilmek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirtti.

Yaşanan terör olayları sonrası daha da hırslandıklarını dile getiren Şahin, şu ifadelere yer verdi:

"Bizler Besnili gençler olarak Türk emniyet teşkilatının en gözde birimi olan özel harekat polisi olmak istiyoruz. Çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürürken her gün gelen şehit haberleri bizleri daha da hırslandırıyor. Biz bir ölür, bin diriliriz. Bu asla unutulmamalı. Bizler bayrak ve vatan aşkıyla yanıp tutuşan Besnili gençleriz. Rabbim bizlere de inşallah o kutlu görevi nasip eder. Bizler de birer özel harekat polisi olarak hizmet ederiz. Daha dün İzmir'de canını hiçe sayarak son kurşununa kadar kahpe teröristlerin üzerine yürüyen ve şehit olan kahraman polisimiz Fethi Sekin bunun en güzel örneğidir. İsimler bazen Ömer Halisdemir olur bazen Fethi Sekin olur. Bu topraklarda kahraman bitmez. Yiğit polisimiz dün bir kez daha dünyaya kahramanlığın ne olduğunu gösterdi. Bu şehitler ölümü nimet sayan ecdadın çocuklarıdır. Bu şehitler tankların önüne yatan milletin kardeşleridir. Bu şehitler Bedrin aslanlarıdır."

Açıklamanın ardından kurs öğrencileri eğitimlerine devam etti.

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