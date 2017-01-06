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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hamdolsun bugün hükümetine, devletine güvenen bir millet var, aleyhte ...
06 Ocak 2017 Cuma, 20:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hamdolsun bugün hükümetine, devletine güvenen bir millet var, aleyhte propagandalar yapıldığı halde -huzurunuzda ben doğrusu- muhalefette Sayın Bahçeli'ye, hükümetine, devletine sahip çıkarken vakur duruşu sebebiyle de teşekkür ediyorum."