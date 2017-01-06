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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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Kermes gelirleri çadır kente bağışlanacak

06 Ocak 2017 Cuma, 20:24

TRABZON (AA) - Trabzon İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği, Suriye'deki Babusselam çadır kentinin giderlerini karşılamak amacıyla yıl içerisinde kermesler açarak çeşitli faaliyetlerde bulunacak.

Derneğin kadın kolları şubesi sorumlusu Gülderen Mumcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal faaliyetler gerçekleştirdiklerini, bu kapsamda Kunduracılar Caddesi'nde bir kermes açtıklarını söyledi.

Kentte 2017 yılında yapacakları kermesler ve çeşitli etkinliklerle Babusselam çadır kentinin ihtiyaçlarını temin edeceklerini bildiren Mutlu, çadır kentin bu yıl ki masrafının yaklaşık 198 bin lira olduğuna işaret etti.

Mutlu, "Bu maliyetin yaklaşık olarak 141 bin lirasını karşılamak istiyoruz. Bu nedenle Trabzon'da çeşitli kermesler açacağız. Bugün açmış olduğumuz kermes gibi çeşitli faaliyetlerle de bunu çoğaltarak oradaki insanların faydalanmasını istiyoruz. Bu anlamda Trabzon halkının da yardımlarını bekliyoruz." diye konuştu.

Çadır kentte 19 bin kişinin bulunduğunu aktaran Mumcu, "Gönüllüler bizlere ne kadar destek verirse, bizlerde yetimlere, mazlumlara, muhtaçlara yardım elini uzatmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Mumcu, kermeste satışa sundukları yöresel yemeklerin yanı sıra el sanatları ürünlerinin de büyük ilgi gördüğünü sözlerine ekledi.


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