Antalya'da hırsızlıktan 3 kişi tutuklandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da otomobil çaldıkları ve ev ile iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

Güzeloba, Öğretmenevleri, Dutlubahçe, Memurevleri, Kızılsaray mahallelerinde bir otomobil ile bazı ev ve iş yerlerinden 4 cep telefonu, bir dizüstü bilgisayar ve çeşitli ziynet eşyalarının çalınmasıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmada hırsızlıkları A.A, V.G, A.B. ve R.T'nin gerçekleştirdiği belirlendi.

Düzenlenen operasyonla zanlılar A.A, V.G. ve A.B. gözaltına alındı. Zanlıların üzerinde ve kaldıkları yerde yapılan aramada bulunan çalıntı eşyaların bazıları sahiplerine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

R.T'nin de yakalanması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.