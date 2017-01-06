Muğla'da hırsızlıktan 2 kişi tutuklandı

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MUĞLA (AA) - Bodrum ve Marmaris ilçelerinde, iş yerlerinden 80 bin lira değerinde içki, sigara ve elektronik eşya çaldıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bodrum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bazı marketlerde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polisler, hırsızlıklarda kullanılan otomobilin plakasını belirledi. Bir süre sonra plaka takip sisteminden söz konusu aracın yeniden ilçeye girdiğinin tespit edilmesi üzerine, zanlıların yakalanması için operasyon düzenlendi.

Durdurulan otomobildeki B.B. ve F.C. gözaltına alındı. Zanlıların, yapılan parmak izi incelemelerinde Bodrum ve Marmaris'te 4 iş yerinden yaklaşık 80 bin lira değerinde içki, sigara ve elektronik eşya çaldıkları belirlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkartıldıkları mahkemece, "iş yerinden hırsızlık" suçundan tutuklandı.