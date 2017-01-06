06 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu:

06 Ocak 2017 Cuma, 21:37
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu:

KONYA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Ne kadar hain tuzaklar olursa olsun, ne kadar hain planlar olursa olsun, hangi yönden gelirlerse gelsinler, rahmetli Necip Fazıl'ın 'Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes, ey kahpe rüzgar artık hangi yönden esersen es' dediği gibi. Dolayısıyla bugünlerde görüyoruz ki bu kahpeler rüzgarı farklı farklı yönlerden estirmeye çalışıyorlar. Ama buna teslim olacak bir millet yok." dedi.

AK Parti Konya İl Başkanlığını ziyaret eden Müezzinoğlu, AK Parti'nin Türk milletinin kaderini değiştiren, güçlü geleceğini şekillendiren bir parti olduğunu söyledi.

Özellikle teşkilatlarla bir arada olduğunda her zaman partinin kuruluş felsefesini anlattığını belirten Müezzinoğlu, 14 Ağustos 2001'de "muhtar bile olamazsın, parti üyesi bile olamazsın" denilen o günkü genel başkan, bugünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye kamuoyuna partinin kuruluş felsefesini üç temel cümleyle açıkladığını vurguladı.

Bu felsefeden ilkinin AK Parti'nin milletin partisi olması olduğunu aktaran Müezzinoğlu, şöyle devam etti:

"Biz milletin partisiyiz. Bize oy versin, vermesin, 79 milyon bu ülke insanının tamamına karşı sorumluyuz. 79 milyonun bugünlerini, yarınlarını daha iyi yapmak gibi bir sorumluluğumuz var. İkinci temel cümle 'partiyi milletimize güvenerek, kendimize inanarak kurduk' cümlesidir. Bu yola kendimize inanarak, millete güvenerek çıktık. Çıktığımız günden bu yana yolculuğumuzu hep milletle yaptık. Milletin dışında hiçbir güç odağına teslim olmadık. Milletin hak ve hukukunu, hiçbir güç odağına teslim etmedik. Belirli zorlukları, sıkıntıları milletimizle beraber göğüsledik aştık, bugünlere geldik. Üçüncü ise 'Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' cümlesidir. İkide bir milletin ümüğünü sıkmaya alışık olanlar, milletin üzerinden tankları geçirmeye alışık olanlar, milletin kaderiyle oynamaya alışık olanlar, AK Parti döneminde bunu yapamadı, yapamayacak."

- "Teslim olacak bir millet yok"

Müezzinoğlu, kuruldukları gün Erdoğan'ın siyaseten millete eskisi gibi olunmayacağı sözünü verdiğini anlatarak, "Elhamdülillah olmadı da. Ne kadar hain tuzaklar olursa olsun, ne kadar hain planlar olursa olsun, hangi yönden gelirlerse gelsinler, rahmetli Necip Fazıl'ın 'Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes, ey kahpe rüzgar artık hangi yönden esersen es' dediği gibi. Dolayısıyla bugünlerde görüyoruzki bu kahpeler, rüzgarı farklı farklı yönlerden estirmeye çalışıyorlar. Ama buna teslim olacak bir millet yok. Milleti onlara teslim edecek bir AK Parti ve onun kurucu Genel Başkanı, cumhurun başkanı Recep Tayyip Erdoğan yok." diye konuştu.

'Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' cümlesini esasında 15 Temmuz'dan sonra fark ettiğini dile getiren Müezzinoğlu, Erdoğan ve büyük milletin 2009'dan itibaren milletçe dünyaya "ey dünya artık dünyada da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" demeye başladığına dikkati çekti.

Türkiye'nin 2023 hedefleri ve o hedefe yürüme kararlılığı olduğunu vurgulayan Müezzinoğlu, bunu Erdoğan'ın "one minute" cümlesiyle deklere ettiğini, "öldürmeyi siz iyi bilirsiniz" diyerek Türkiye'nin ilk meydan okumayı ve dünyada artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söylemeye başladığını ifade etti.

Bakan Müezzinoğlu, milli seferberliğin "silah alın çıkın" anlamına gelmediğini, her şey daha iyi olsun diye ticaret yapanın bir adım daha atması, siyasetçinin iradesini daha güçlü kılması ve toplumun kardeşliğini daha güçlü hale getirebilmek için uğraşması anlamına geldiğinin altını çizdi.

Bunun da birlik ve beraberlikle başarılacağını anlatan Mehmet Müezzinoğlu, "Ayrılıkçı olanlar hep avuçlarını yaladılar, yine avuçlarını yalamaya devam edecekler. Referandum sürecine giriyoruz. Ve bu referandum, inşallah önümüzdeki pazartesi TBMM'de görüşülecek. Çok oyunlar, tezgahlar, tehditler, çok farklı planlarla karşı karşıya kalacağız. Bunu biliyoruz, hazırlıklıyız. Ama aşacağız. Sonra da yine bu büyük milletin huzuruna on ikinci defa gelecek ve inşallah 12-0 yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, AK Parti İl Başkanı Musa Arat, AK Parti Konya milletvekilleri ve partililer katıldı.



İLGİLİ HABERLER

Akşehir Belediyesi'nden halep'e yardım kampanyası
YEREL

AKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN HALEP'E YARDIM KAMPANYASI
Ereğli'de &quot;Geçmişten bugüne Ereğli&quot; fotoğraf sergisi
YEREL

EREĞLİ'DE "GEÇMİŞTEN BUGÜNE EREĞLİ" FOTOĞRAF SERGİSİ
Beyşehir'de alınabilecek tedbirler masaya yatırıldı
YEREL

BEYŞEHİR'DE ALINABİLECEK TEDBİRLER MASAYA YATIRILDI
Kulu Nüfus Müdürlüğü'nde yeni kimlik kartı yoğunluğu
YEREL

KULU NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ'NDE YENİ KİMLİK KARTI YOĞUNLUĞU
Konya'da kar nedeniyle 34 fabrikanın çatısı çöktü
YEREL

KONYA'DA KAR NEDENİYLE 34 FABRİKANIN ÇATISI ÇÖKTÜ

Büyükşehir'den 2016'da 34 milyonluk sulama ve gölet yatırımı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN 2016'DA 34 MİLYONLUK SULAMA VE GÖLET YATIRIMI
Konya'da öğrenci servisinin devrilmesi
YEREL

KONYA'DA ÖĞRENCİ SERVİSİNİN DEVRİLMESİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu:
YEREL

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MÜEZZİNOĞLU:
Rektör Şahin, &quot;Toplumu yeniden inşa etmeliyiz&quot;
YEREL

REKTÖR ŞAHİN, "TOPLUMU YENİDEN İNŞA ETMELİYİZ"
GÜNCELLEME 2 - Konya'da öğrenci servisi devrildi
YEREL

GÜNCELLEME 2 - KONYA'DA ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ
GÜNCELLEME - Konya'da öğrenci servisi devrildi
YEREL

GÜNCELLEME - KONYA'DA ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ
Konya'da öğrenci servisi devrildi
YEREL

KONYA'DA ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ
GÜNCELLEME 4 - Konya'da pazar yerinin çatısı çöktü
YEREL

GÜNCELLEME 4 - KONYA'DA PAZAR YERİNİN ÇATISI ÇÖKTÜ
Kulu'da genç çiftçilere düve dağıtımı
YEREL

KULU'DA GENÇ ÇİFTÇİLERE DÜVE DAĞITIMI
Başkan Özgüven, TEOG'da başarılı olan öğrencileri ödüllendirdi
YEREL

BAŞKAN ÖZGÜVEN, TEOG'DA BAŞARILI OLAN ÖĞRENCİLERİ ÖDÜLLENDİRDİ
Akyürek: &quot;Konya ülkemizin bilim şehirlerinden biri konumuna geldi&quot;
YEREL

AKYÜREK: "KONYA ÜLKEMİZİN BİLİM ŞEHİRLERİNDEN BİRİ KONUMUNA GELDİ"
&quot;Anadolu Selçuklu Çağı Mirası Projesi&quot; tamamlandı
YEREL

"ANADOLU SELÇUKLU ÇAĞI MİRASI PROJESİ" TAMAMLANDI
Konya Ticaret Borsası
YEREL

KONYA TİCARET BORSASI
Kulu Kaymakamı Arslan'dan istişare toplantısı
YEREL

KULU KAYMAKAMI ARSLAN'DAN İSTİŞARE TOPLANTISI
&quot;Eğitimde İşbirliği Protokolü&quot;
YEREL

"EĞİTİMDE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ"
Kaymakam Çelik'ten Başkan Toru'ya ziyaret
YEREL

KAYMAKAM ÇELİK'TEN BAŞKAN TORU'YA ZİYARET
Konya'da pazar yerinin çatısı kar nedeniyle çöktü
YEREL

KONYA'DA PAZAR YERİNİN ÇATISI KAR NEDENİYLE ÇÖKTÜ
GÜNCELLEME 3 - Konya'da pazar yeri çatısı çöktü
YEREL

GÜNCELLEME 3 - KONYA'DA PAZAR YERİ ÇATISI ÇÖKTÜ
Meram'da 2016 yılında 2 bin 658 nikah kıyıldı
YEREL

MERAM'DA 2016 YILINDA 2 BİN 658 NİKAH KIYILDI