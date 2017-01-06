06 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

FETÖ/PDY davası

06 Ocak 2017 Cuma, 21:55

SAMSUN (AA) - Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 8'i tutuklu 41 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesince Cumhuriyet Savcısı İsa Fidan Konferans Salonu'nda görülen davanın ikinci celsesine "Silahlı terör örgütüne üye olmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, suçu ve suçluyu övmek ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlamalarıyla tutuklu yargılanan U.Ü, S.İ, Y.B, İ.A, R.K, S.U, İ. E. B. ile tutuksuz sanıklar A.K, A.A, A.B, A.Ü, C.E, E.K, E.Ö, E.Ş, E.K, E.D, G.G, H.Ö, H.A, H.Ç, H.D, H.S, İ.D, K.A, K.K, L.K, M.A, O.A, R.İ, S.A, S.M, T.E, U.K, Y.Ö, Y.K, Y.Ş, R.K ve Z.Ş. ile avukatları katıldı. Siirt'teki cezaevinde tutuklu bulunan sanık İ.Y. ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifade verirken, tutuksuz sanık H.K. duruşmaya gelmedi.

Mahkeme heyeti duruşmada, tüm sanıklara etkin pişmanlık hükümlerini hatırlattı.

Tutuklu sanıklardan R.K, savunmasında, FETÖ/PDY'nin kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock"u kullanmadığını öne sürdü.

R.K, 2003 yılından bugüne Eğitim-Bir-Sen üyesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Telefon numaramı 8-9 yıldır kullanırım. Son 3 yıldır da bu hattıma ait tek telefon kullandım. Oğlum B.K, liseye gidiyordu. Öğretmen olduğum için Terme ilçesindeki dershanelerle irtibatım vardı. Sakarya dershanesinden beni görüşmek için çağırdılar. Dershanelerin temel liseye dönüşeceğini söylediler ve çocuğumu kaydetmek istediler. Oğlum pek sıcak bakmadı. Önceden tanımadığım sonradan kendini bana Sakarya dershanesinde öğretmen olduğunu ve isminin Yavuz olduğunu söyleyen şahıs, görüşmek istediğini belirtince evime davet ettim. Bana telefondan 'dershanenin avantajlarını söyleyeceğim.' dedi. Kendisi benim telefonumu alarak eliyle bir şeyler yaptı. Kendi telefonunda bir şeyler yükledi. Mavi renkli bir programdı. Kendisi bana bir şifre verdi. 'İstersen şifreyi kaldırabiliriz.' dedi. Telefonda ismi Yavuz olarak çıkıyordu. Başkasının ismi çıkmıyordu. Bu programda 3-4 defa görüştük. Bana dershanenin dönüşmediğini söyledi. Ayrıca zaman zaman dini içerikli cuma mesajları atıyordu. 2-3 ay sonra kaldırdım. İyi niyetimin kurbanı oldum."

Tutuklu sanıklardan S.U. ise ByLock'u kullanmadığını söyleyerek suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

Tutuklu sanıklardan Y.B. de, "Bylock'un ismini emniyette duydum. Kullanmadım. Evimde başka bir makineye ByLock yüklenmedi." dedi.

Diğer sanıklar da üzerilerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında, tutuksuz sanıklardan E.K'nin Bankasya hesaplarından yüklü miktarlarda hesap işlemi yapıldığı ve T.E'nin ise FETÖ/PDY bünyesinde evinde toplantı yaptığı iddiasıyla tutuklanmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, tüm sanıkların mal varlıkları ve Bankasya dışında diğer banka hesaplarındaki tedbirlerin kaldırılmasına, tutuksuz sanıklar E.K. ve T.E'ye yurt dışı yasağı getirilerek tutuksuz yargılanmalarına, tutuklu sanıklar S.İ. ve İ.E.B'nin tahliyesine karar vererek duruşmayı 6 Mart'a erteledi.



İLGİLİ HABERLER

Samsun'daki cinayet
YEREL

SAMSUN'DAKİ CİNAYET
Samsun'da terör protestosu
YEREL

SAMSUN'DA TERÖR PROTESTOSU
Samsun'daki cinayet
YEREL

SAMSUN'DAKİ CİNAYET

Samsunspor'un transfer tahtası açılıyor
YEREL

SAMSUNSPOR'UN TRANSFER TAHTASI AÇILIYOR
SAMULAŞ personeli 2017'ye eğitimle başladı
YEREL

SAMULAŞ PERSONELİ 2017'YE EĞİTİMLE BAŞLADI
Tok: &quot;Yeni nesillerden ümitliyim&quot;
YEREL

TOK: "YENİ NESİLLERDEN ÜMİTLİYİM"
Samsun'da termometreler 19 dereceyi gördü
YEREL

SAMSUN'DA TERMOMETRELER 19 DERECEYİ GÖRDÜ
2 çocuk annesi kadın azmetti, gazete patronu oldu
YEREL

2 ÇOCUK ANNESİ KADIN AZMETTİ, GAZETE PATRONU OLDU
Samsun'da 239 genç çiftçi hibe aldı
YEREL

SAMSUN'DA 239 GENÇ ÇİFTÇİ HİBE ALDI
Orta Karadeniz soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek
YEREL

ORTA KARADENİZ SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVANIN ETKİSİNE GİRECEK
Amazon Tabiat Parkı turizme açılıyor
YEREL

AMAZON TABİAT PARKI TURİZME AÇILIYOR
Amazon Tabiat Parkı dünyaya açılacak
YEREL

AMAZON TABİAT PARKI DÜNYAYA AÇILACAK
İzmir'deki terör saldırısına tepkiler
YEREL

İZMİR'DEKİ TERÖR SALDIRISINA TEPKİLER
Samsun'da mezbaha sorunu
YEREL

SAMSUN'DA MEZBAHA SORUNU
Vezirköprü'de nüfus istatistikleri açıklandı
YEREL

VEZİRKÖPRÜ'DE NÜFUS İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI
Samsun'daki FETÖ/PDY davası
YEREL

SAMSUN'DAKİ FETÖ/PDY DAVASI

Samsun'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

SAMSUN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Samsun'da bıçakla yaralama
YEREL

SAMSUN'DA BIÇAKLA YARALAMA
İlkadım'da gençler değerleriyle buluşacak
YEREL

İLKADIM'DA GENÇLER DEĞERLERİYLE BULUŞACAK
Yılmaz: &quot;Hizmeti vatandaşın ayağına götürüyoruz&quot;
YEREL

YILMAZ: "HİZMETİ VATANDAŞIN AYAĞINA GÖTÜRÜYORUZ"
Kayseri'deki terör saldırısı
YEREL

KAYSERİ'DEKİ TERÖR SALDIRISI
Samsun'da bayan kuaförleri pazar günü kapanacak
YEREL

SAMSUN'DA BAYAN KUAFÖRLERİ PAZAR GÜNÜ KAPANACAK
Sağlık Söyleşileri
YEREL

SAĞLIK SÖYLEŞİLERİ
Mardin'e tayini çıkan müftüye veda yemeği
YEREL

MARDİN'E TAYİNİ ÇIKAN MÜFTÜYE VEDA YEMEĞİ