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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Samsun'daki cinayet

06 Ocak 2017 Cuma, 22:09

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı bölgedeki 87 güvenlik ve MOBESE kamerasını inceledi.

Olayda kullanıldığı öne sürülen motosiklet, 1 av tüfeği ve 1 tüfek kartuşunu ormanlık alanda yanmış halde bulan ekipler, motosikletin şase numarası, plaka ve tescil bilgilerine ulaşarak aracın sahibi Emre B'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin ifadesinden yola çıkılarak yapılan çalışmalar sonucunda olayı azmettirdiği öne sürülen Sabri A. (28) ile suç delillerinin yok edilmesine yardımcı olan Çağrı K. (25) gözaltına alındı.

Av tüfeğini kullandığı tespit edilen Erçin T'nin (32) ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Emre B. ile Çağrı K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Sabri A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 Ocak'ta, Selahiye Mahallesi'nde Ufuk Altuntaş'a (31) tüfekle ateş edilmiş, başından ağır yaralanan Altuntaş, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

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