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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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FETÖ/PDY'den tutuklu sanık: "Avukatlar beni tehdit etti"

06 Ocak 2017 Cuma, 22:37
EDİRNE (AA) - Edirne’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin iş adamları ve esnaflara yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan 16'sı tutuklu 21 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmanın üçüncü günü 5'inci celsesine, tutuklu yargılanan Nesrin Bulut, Çetin Avcı, Mahmut Kurt, Fahrettin Top, Murat Topçu, Beytullah Baykal, Ali Süerkan, İbrahim İplikçioğlu, Kenan Yakar, Osman Okuyan, Osman Sağlık, Seçkin Kalmaz, Selçuk Kapuska, Tarık Altıerler, Fatih Görkem Yördem, Salih Öztürk ile tutuksuz yargılanan Özge Yördem, Şener Sanal, İsmail Fındık, Sedat Dertli ve avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanmasına rağmen başka bir suçtan dün tutuklanan İbrahim Arslan duruşmaya katılmadı.

Tutuklu Sanık İplikçioğlu, savunmasında, FETÖ ile bir ilişkisinin olmadığını öne sürdü.

İplikçioğlu, gözaltına alındığında bazı avukatların tutuksuz sanık İsmail Fındık aracılığıyla kendisine, "Akıllı olsun, bizim dediğimizin dışına çıkmasın. Kendine dikkat etsin, ailesiyle dışarıya çıkmasın. Dik dursun." şeklinde tehdit mesajları gönderdiklerini öne sürdü.

İsmail Fındık ise sözlerinin yanlış anlaşılmış olabileceğini ifade ederek "Avukatlar sadece 'Dik dursunlar, ifadeyi değiştirmesinler.' anlamında söyledi. Onun dışında tehdite aracılık etmiş değilim" dedi.

Tutuklu yargılanan Beytullah Baykal ise bulunan 1 dolarlık banknotla ilgili restoranında kazandığı paralar içerisinde çeşitli para birimlerinin olduğunu, evinde bulunan doların da gizli bir yerde değil, "İran, Arap paralarının, yabancı paraların arasında bulunduğunu" ifade etti.

Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını belirterek tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti ara verdiği kararı davanın 6'ıncı celsesinde açıkladı.

Tutuklu sanıklar Çetin Avcı, İbrahim İplikçioğlu, Nesrin Bulut, Selçuk Kapuska ve Mahmut Kurt'un, yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edilmelerine karar verildi.

Heyet, emniyetten gelecek raporların beklenmesi ve bazı tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.










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