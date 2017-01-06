Jamaika'da ABD'li misyonerleri öldürmekle suçlanan mahkum firar etti

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KINGSTON (AA) - Jamaika'da ABD'li iki misyoneri öldürmek suçundan gözaltında tutulan kişi firar etti.

Bir polis yetkilisi, sağlık taramasından geçirilmek üzere hastaneye götürülen Dwight Henry'nin kaçtığını duyurdu.

Henry'nin, geçen yıl mayıs ayında Jamaika'nın kuzeyinde yaşayan ABD vatandaşı Randy Hentzel ve Harold Nichols'ı vurarak öldürdüğünü bildiren yetkili, cinayetin sebebinin henüz tespit edilemediğini ifade etti.

Polis, bir motosikletle giderken yakalanıp öldürüldüğü belirtilen iki misyonerin cesedini çalılıkların arasında bulmuştu.

Adam öldürme oranlarının bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak 2015 yılında bin 200'e ulaştığı 2,7 milyon nüfuslu Jamaika, dünyada en fazla şiddettin yaşandığı ülkeler arasında yer alıyor.









