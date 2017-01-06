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YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
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Tokat'taki FETÖ/PDY soruşturması

06 Ocak 2017 Cuma, 22:53

TOKAT (AA) - Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 kişiden, aralarında daha önce meslekten ihraç edilen polislerin de bulunduğu 8'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 9 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan, Ali Esen, Yavuz Pirdal, Nuh Yılmaz, İrfan Yabaş, Oğuzhan Memiş, Sefa Kır, Şerif Gök ve Yaşar Erkut tutuklandı. Bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklananlardan bazılarının daha önce meslekten ihraç edilen polisler olduğu öğrenildi.

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