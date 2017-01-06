Bodrum'da sağanak

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, bazı sürücüler mahsur kaldı.

Turistik ilçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına, yerini akşam saatlerinde yağmura bıraktı. Zaman zaman etkisini arttıran sağanağa dönüşen yağış, ilçede yaşamı olumsuz etkiledi, bazı cadde ve sokaklarda yoğun su birikintileri oluştu.

Gündoğan Mahallesi'nde seyir halindeki bir midibüs, yolda oluşan çukura düşerek yan yattı. Yaralanan kimsenin olmadığı kazada ekipler aracı düştüğü yerden çekici yardımıyla kurtardı. Jandarma ekipleri, başka kazaların yaşanmaması için bölgede güvenlik tedbiri aldı.

Bitez Mahallesi'nde ise dere yatağındaki yolda Arzu Bice'nin kullandığı otomobil, su birikintileri nedeniyle yolda kaldı. Aracında kızıyla birlikte mahsur kalan Bice'nin yardım çağrısı üzerine olay yerine itfaiye, AKUT ve Muğla 911 Arama ve Kurtarma ekipleri geldi. Ekipler, kadın sürücü ve kızını araçtan çıkardı. Araç ise bir iş makinesinin yardımıyla kurtarıldı.