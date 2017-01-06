Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GAZİANTEP (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Ambalajla ürüne değer katacak bir iş yapmamız lazım. Onun içinde markalı ürün ihracatı çok önemli. Dünyadaki tüketicilerin beklenti ve taleplerini karşılayacak ürünleri üretebilmek çok önemli. Ambalajda bir faklılık yaratmamız lazım." dedi.

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle fıstık ve baklava için yeni ambalaj tasarımlarına yönelik düzenlenen "Gaziantep Yöresel Ürünler Ambalaj Tasarım Yarışması" ödül törenine katılan Büyükekşi, burada yaptığı konuşmada, Gaziantep'te geçen günlerde baklava dilimleriyle en büyük çingene kızı mozaiğinin yapıldığını anımsattı.

Büyükekşi, emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Gaziantep, Türkiye için çok önemli bir şehir. Keşfedilmeyi bekleyen çok fazla özellikleri var. Burada bulunan gençlerimiz, bu güzellikleri yakın zamanda dünyaya duyuracaklardır." diye konuştu.

Gaziantep'in ihracat bakımından Türkiye'nin önemli şehirlerinden birisi olduğuna dikkati çeken Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Gaziantep 2016 yılında çok önemli bir başarı elde etti. İhracatta 5. sırada Ankara vardı, artık Gaziantep 5. sıraya yükseldi. Bu gerek Türkiye'de bir basamak yukarı çıkmak ve başkentini geçmek demektir. Az önce terörden bahsettik. Teröre rağmen, Suriye'den gelen göçmenlerin yükünü taşınmasına rağmen, bütün olumsuzluklara rağmen oldu. Çevremizde bir yandan Suriye, bir yandan Irak, diğer tarafta Rusya ve aşağımızdaki Mısır'da sıkıntılar yaşanırken Gaziantep'in bu başarıyı elde etti. Gittiğim yerlerde Gaziantep'in başarı sırrını soruyorlar. Bende diyorum ki 'Gaziantep'teki tüm yöneticiler el ele çalışıyor, birlikte hareket ediyorlar."

Büyükekşi, Gaziantep'te baklava ihracatının son 10 yılda 4 kat arttığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ancak rakam çok küçük, 5 milyon dolar. Halbuki burada öyle bir potansiyel var ki tüm dünyaya ihracat edebiliriz. Eğer etkin bir pazarlama aracı olarak ambalajı düşünmeliyiz. Bu kültürümüzle mutfağımızı birleştirip ihracatımızı nasıl arttırabiliriz diye düşünmemiz lazım. Ambalajla ürüne değer katacak bir iş yapmamız lazım. Onun içinde markalı ürün ihracatı çok önemli. Dünyadaki tüketicilerin beklenti ve taleplerini karşılayacak ürünleri üretebilmek çok önemli. Ambalajda bir faklılık yaratmamız lazım. İnşallah bu ambalaj yarışmasında gerek özgün tasarımlarla, gerekse yapılacak sunumlarla bize bu farkındalık arttırma konusunda önemli şeyler söyleyecektir. Baklava ve diğer tatlılarda da biraz farklı düşünmemiz lazım. Eğer farklı düşünürsek farklı şeyler yapabiliriz."

Konuşmanın ardından yarışmada dereceye girenlere para ödülü verildi.

Ödül törenine, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Abdulkadir Çıkmaz ve davetliler katıldı.



