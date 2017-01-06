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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Bursa'daki FETÖ/PDY davası

06 Ocak 2017 Cuma, 23:59

BURSA (AA) - Bursa'da, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, çoğu eski polis 36'sı tutuklu 71 sanığın yargılandığı davada 11 kişi serbest bırakıldı.

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar ile tutuksuz yargılanan 28 sanık ve avukatları katıldı.

Duruşmada savunmalarını yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddetti.

Duruşma sonunda sanıklardan, Oktay Kaya, Ömer Budak, Mehmet Ali Oğuz, Erdal Deniz, Ufuk Yıldırım, Hicabi Gök, Selim Poyraz, Mehmet Sait Yıldız, Mehmet Söylevi, Sait Kemal Yağız ve Süleyman Arif Yılmaz tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Sanıklar hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırma veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olma, TBMM'yi ortadan kaldırma veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

İlk duruşmada savunma yapan ve iddianamede de itirafları yer alan eski polis memuru Veli Y'nin sözleri dikkati çekmişti.

Veli Y, örgütün haberleşme için kullandığı bazı programlardan da bahsetmiş, ByLock üzerinden Fetullah Gülen'in bazı talimatlarının da kendilerine ulaştırıldığını aktararak, "17-25 Aralık'tan sonra MİT tarafından takip edildiğimiz söyleniyordu, bu süreçten sonra görüşmeler oldukça azalmıştı. Yine bu süreçten sonra Fetullah Gülen'in 'Üzerimize çok güçlü geliyorlar, sarsılacağız ama yıkılmayacağız' yönünde mesajı gelmişti ByLock'tan." demişti.

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