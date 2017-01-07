Üç yeni KHK Resmi Gazete'de (1)

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ANKARA (AA) - Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında hazırlanan 679, 680 ve 681 sayılı 3 yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 2 Ocak'ta toplanan Bakanlar Kurulunca Anayasa'nın 121'inci maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 4'üncü maddesine göre, alınan kararlar doğrultusunda hazırlanan 679, 680 ve 681 sayılı kanun hükmünde kararnameler, Resmi Gazete'nin bugünkü son mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.



679 sayılı KHK ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kamu kurumlarındaki çok sayıda çalışanın görevlerine son verildi.



Ayrıca 679 sayılı KHK'da "Kamu Personeline İlişkin Tedbirler, Emekli Emniyet Teşkilatı Personeline İlişkin Tedbirler, İade Hükümleri, Yurtdışında Öğrenim Görenler, Kapatılan ve Kapsamdan Çıkarılan Kurum ve Kuruluşlar" alt başlıklarıyla çeşitli yeni düzenlemelere yer verildi.

680 sayılı KHK'da yargı, medya hizmet sağlayıcıları ve iç güvenlik, 681 sayılı KHK'da da milli savunmayla ilgili yapılan düzenlemeler yer aldı.

(Sürecek)



