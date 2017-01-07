Terhis olan askerlerin hastaneye sevk işlemleri

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ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun, "sağlık işleri" bölümünde yapılan değişiklikle, terhislerini müteakip ilgili madde uyarınca genel sağlık sigortası dışında tedavisine devam edileceklerin Sağlık Bakanlığı veya üniversite hastanelerine sevkleri, yerleşim yerlerindeki veya yerleşim yerlerine en yakın askerlik şubeleri tarafından sağlanacak.

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamındaki 681 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Bu KHK ile 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun "sağlık işleri" başlıklı bölümünde değişikliğe gidildi.

Kanunun ilgili maddesinde sevk işlemleriyle ilgili bölümde yer alan "askeri hastanelere" ibaresi "Sağlık Bakanlığı veya üniversite hastanelerine" olarak değiştirildi.

Buna göre, terhislerini müteakip ilgili madde uyarınca genel sağlık sigortası dışında tedavisine devam edileceklerin Sağlık Bakanlığı veya üniversite hastanelerine sevkleri, yerleşim yerlerindeki veya yerleşim yerlerine en yakın askerlik şubeleri tarafından sağlanacak.

Bu kişiler ile sevk edildiği yere bir kimse refakatinde gitmesi resmi tabip raporuyla gerekli görülenlerin refakatçisine, gidiş ve dönüş yol ücreti ile gidiş ve dönüş süresi için gündelik, sevk eden askerlik şubesi tarafından peşin veya avans olarak ödenecek.

Yol ücretinin ödenmesinde şehirler arası karayolu toplu taşım vasıtası ücretleri, gündelikte ise en düşük dereceli devlet memuru gündeliği esas alınacak.

- Sağlık hizmetleri tazminatının oranları ile usul ve esasları

Öte yandan, 681 sayılı KHK'daki düzenlemeye göre, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait kadrolarda ihtiyaç duyulması halinde Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında veya üniversite hastanelerinde görevli öğretim üyeleri ile diğer sağlık personeli, Sağlık Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından görevlendirilebilecek.

Bu şekilde görevlendirilen öğretim üyesi, uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip ve diş tabiplerine de döner sermaye ödemeleri dikkate alınmak suretiyle sağlık hizmetleri tazminatı ödenecek. Görevlendirileceklere ödenecek sağlık hizmetleri tazminatına ilişkin hususlar, ilgili usul ve esaslar çerçevesinde ayrıca belirlenecek.

Sağlık hizmetleri tazminatının oranları ile usul ve esasları, personelin rütbesi, unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, görev yeri ve özellikleri, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ve mesleki uygulamaları ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi hizmete katkı unsurları esas alınarak, Genelkurmay Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri ile Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek.

