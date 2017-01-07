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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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KHK ile kamudan ihraç ve göreve iadeler

07 Ocak 2017 Cumartesi, 02:40

ANKARA (AA) - Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan 679 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile çok sayıda kamu personeli ihraç edildi.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan kararnamede, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca (MGK) devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ve gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı veya irtibatı olan kamu görevlerinin ihraçlarına ilişkin liste yer aldı.

Buna göre, Danıştaydan 8, Başbakanlık Merkez Teşkilatından 4, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan 19, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden 7, Diyanet İşleri Başkanlığından 135, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından ikişer, Yüksek Seçim Kurulu ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan birer, Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarından ise zabıt katibi, infaz koruma memuru ve diğer memurları kapsayan bin 699 personel için ihraç kararı verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden 2 bin 687, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından 10, Türk Standartları Enstitüsünden 5, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünden 180, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından 53, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığından üçer, Türkiye Adalet Akademisinden iki, Türk Patent Enstitüsünden bir personel çıkarıldı.

Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından 261, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 43, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünden 18, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarından 69, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarından 61, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarından 93, Gümrük ve Ticaret Bakanlığından 114, Kültür ve Turizm Bakanlığından 15, Sahil Güvenlik Komutanlığından 4, Maliye Bakanlığından 47, Gelir İdaresi Başkanlığından 310, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'den 6, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden 9, Milli Eğitim Bakanlığından 13, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 435, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 160, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 168, Milli Savunma Bakanlığından 4, Milli Savunma Bakanlığı Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden 13, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarından 60, Sağlık Bakanlığından 838, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatından 3, TÜRKSAT'tan 5, PTT'den 34, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ile İstanbul Kalkınma Ajansından ikişer, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Türkiye Vagon Sanayi AŞ'den birer, üniversitelerden ise 631 akademik personel, 155 de idari personelin ihracı gerçekleştirildi.

Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacak, haklarında özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilecek.

Kamu görevinden çıkarılan bu kişilerin, mahkumiyet kararı aranmaksızın, rütbe veya memuriyetleri alınacak ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilemeyecekler. Ayrıca bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecek, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemeyecek, bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılacak.

Bu kişilerin silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları da iptal edilerek, oturdukları kamu konutları veya vakıf lojmanlarından 15 gün içinde tahliye edilecekler.

İhraç edilenler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacak. Bu kişiler hakkında bakanlıkları ve kurumlarınca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunularak, bildirim üzerine pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilecek.

- Göreve iadeler

Söz konusu KHK'da, göreve iade edilen kişilerin listesine de yer verildi.

Buna göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından 10, Kültür ve Turizm Bakanlığından 30, Emniyet Genel Müdürlüğünden 10, Maliye Bakanlığından 45, Gelir İdaresi Başkanlığından 48, Sağlık Bakanlığı bağlı ve ilgili kuruluşlarından 49, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından 9, Karayolları Genel Müdürlüğünden 14, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığından üçer, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetlerinden ikişer, TBMM, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü ile Kamu İhale Kurumundan birer, üniversitelerden 42 kişi memuriyetlerine iade edildi.

Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren 10 gün içinde göreve başlamayanlar "çekilmiş" sayılacak. Bu kapsamda, göreve başlayanlara da kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları güne kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenecek.

Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacak. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilecek.

Bu maddeye ilişkin işlemler ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından yürütülecek.

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OHAL kapsamında yayımlanan 680 sayılı KHK ile Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerince hakkında soruşturma veya kovuşturma yürütülen ve yabancı ülkede bulunması nedeniyle kendisine ulaşılamayan vatandaşlar, &quot;yurda dön&quot; ilanına rağmen 3 ay içinde yurda dönmemeleri halinde, vatandaşlıktan çıkarılabilecek.
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OHAL KAPSAMINDA YAYIMLANAN 680 SAYILI KHK İLE TÜRK CEZA KANUNUNUN İLGİLİ MADDELERİNCE HAKKINDA SORUŞTURMA VEYA KOVUŞTURMA YÜRÜTÜLEN VE YABANCI ÜLKEDE BULUNMASI NEDENİYLE KENDİSİNE ULAŞILAMAYAN VATANDAŞLAR, "YURDA DÖN" İLANINA RAĞMEN 3 AY İÇİNDE YURDA DÖNMEMELERİ HALİNDE, VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILABİLECEK.

GÜNDEM ÖZETİ / 7 Ocak 2017
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GÜNDEM ÖZETİ / 7 OCAK 2017

OHAL kapsamında yayımlanan 679 sayılı KHK ile Emniyet Genel Müdürlüğünden emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan veya meslekten çıkarılan biri 1. sınıf, biri 2. sınıf, 3'ü 3. sınıf emniyet müdürü, 2'si komiser yardımcısı ve 3'ü polis memuru olmak üzere 10 eski emniyet teşkilatı mensubunun rütbeleri alındı.
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OHAL KAPSAMINDA YAYIMLANAN 679 SAYILI KHK İLE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN EMEKLİYE SEVK EDİLEN, KENDİ İSTEĞİYLE EMEKLİ OLAN VEYA MESLEKTEN ÇIKARILAN BİRİ 1. SINIF, BİRİ 2. SINIF, 3'Ü 3. SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ, 2'Sİ KOMİSER YARDIMCISI VE 3'Ü POLİS MEMURU OLMAK ÜZERE 10 ESKİ EMNİYET TEŞKİLATI MENSUBUNUN RÜTBELERİ ALINDI.
OHAL kapsamında çıkarılan 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile valinin teklifi ve İçişleri Bakanının uygun görmesi halinde, daha önce ilgili maddeler çerçevesinde görevden ilişiği kesilmiş güvenlik korucuları operasyonel faaliyetler maksadıyla tekrar göreve çağrılabilecek.
YEREL

OHAL KAPSAMINDA ÇIKARILAN 680 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE VALİNİN TEKLİFİ VE İÇİŞLERİ BAKANININ UYGUN GÖRMESİ HALİNDE, DAHA ÖNCE İLGİLİ MADDELER ÇERÇEVESİNDE GÖREVDEN İLİŞİĞİ KESİLMİŞ GÜVENLİK KORUCULARI OPERASYONEL FAALİYETLER MAKSADIYLA TEKRAR GÖREVE ÇAĞRILABİLECEK.

OHAL kapsamında çıkarılan 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel (işçiler dahil), TBMM kararlarına dayanılarak Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin gönderilmesine karar verilen ülkelerde geçici olarak görev yapmak üzere görevlendirilebilecek.
YEREL

OHAL KAPSAMINDA ÇIKARILAN 680 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREV YAPAN PERSONEL (İŞÇİLER DAHİL), TBMM KARARLARINA DAYANILARAK TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONELİNİN GÖNDERİLMESİNE KARAR VERİLEN ÜLKELERDE GEÇİCİ OLARAK GÖREV YAPMAK ÜZERE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK.
680 Sayılı KHK ile getirilen düzenlemeye göre Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen araç tescil hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler noterliklere devredilebilecek.
YEREL

680 SAYILI KHK İLE GETİRİLEN DÜZENLEMEYE GÖRE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YÜRÜTÜLEN ARAÇ TESCİL HİZMETLERİNE İLİŞKİN İŞ VE İŞLEMLER NOTERLİKLERE DEVREDİLEBİLECEK.
OHAL kapsamında çıkarılan 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler ile özel güvenlik şirketlerinde, alarm izleme merkezlerinde ve özel güvenlik eğitimi verecek kurumlarda kurucu veya yönetici olarak çalışacaklar hakkında valilikçe güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisakı veya irtibatı olduğu tespit edilen kişiler, özel güvenlik alanında faaliyet yürüten şirket veya birimlerde çalışamayacak.
YEREL

OHAL KAPSAMINDA ÇIKARILAN 680 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLARAK İSTİHDAM EDİLECEKLER İLE ÖZEL GÜVENLİK ŞİRKETLERİNDE, ALARM İZLEME MERKEZLERİNDE VE ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİMİ VERECEK KURUMLARDA KURUCU VEYA YÖNETİCİ OLARAK ÇALIŞACAKLAR HAKKINDA VALİLİKÇE GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI YAPILACAK. TERÖR ÖRGÜTLERİNE VEYA MİLLİ GÜVENLİK KURULUNCA DEVLETİN MİLLİ GÜVENLİĞİNE KARŞI FAALİYETTE BULUNDUĞUNA KARAR VERİLEN YAPI, OLUŞUM VEYA GRUPLARA İLTİSAKI VEYA İRTİBATI OLDUĞU TESPİT EDİLEN KİŞİLER, ÖZEL GÜVENLİK ALANINDA FAALİYET YÜRÜTEN ŞİRKET VEYA BİRİMLERDE ÇALIŞAMAYACAK.

OHAL kapsamında yayımlanan 679 sayılı KHK ile Emniyet Genel Müdürlüğünden 2'si 2. sınıf, 14'ü 3. sınıf, 37'si 4. sınıf emniyet müdürü, 108'i emniyet amiri, 47'si başkomiser, 202'si komiser, 562'si komiser yardımcısı, 91'i başpolis, bin 592'si polis, 7'si çarşı ve mahalle bekçisi ve 25'i sivil personel olmak üzere 2 bin 687 emniyet çalışanı meslekten ihraç edildi.
YEREL

OHAL KAPSAMINDA YAYIMLANAN 679 SAYILI KHK İLE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 2'Sİ 2. SINIF, 14'Ü 3. SINIF, 37'Sİ 4. SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ, 108'İ EMNİYET AMİRİ, 47'Sİ BAŞKOMİSER, 202'Sİ KOMİSER, 562'Sİ KOMİSER YARDIMCISI, 91'İ BAŞPOLİS, BİN 592'Sİ POLİS, 7'Sİ ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ VE 25'İ SİVİL PERSONEL OLMAK ÜZERE 2 BİN 687 EMNİYET ÇALIŞANI MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİ.
680 sayılı KHK ile getirilen düzenlemeye göre özel güvenlik görevlileri, silahlarını görev alanı dışına çıkaramayacak.
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680 SAYILI KHK İLE GETİRİLEN DÜZENLEMEYE GÖRE ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ, SİLAHLARINI GÖREV ALANI DIŞINA ÇIKARAMAYACAK.

680 Sayılı KHK ile polise, sanal ortamda işlenen suçlarda internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşma, sanal ortamda araştırma yapma yetkisi verildi.
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680 SAYILI KHK İLE POLİSE, SANAL ORTAMDA İŞLENEN SUÇLARDA İNTERNET ABONELERİNE AİT KİMLİK BİLGİLERİNE ULAŞMA, SANAL ORTAMDA ARAŞTIRMA YAPMA YETKİSİ VERİLDİ.

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GENÇ VOLEYBOLCULAR, LENTONYA'YA 3-0 MAĞLUP OLDU
OHAL kapsamında yayımlanan KHK ile Danıştay'dan 8, Yüksek Seçim Kurulu'ndan 1, Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan ise zabıt katibi, infaz koruma memuru ve diğer memurları kapsayan bin 699 personel ihraç edildi.
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OHAL KAPSAMINDA YAYIMLANAN KHK İLE DANIŞTAY'DAN 8, YÜKSEK SEÇİM KURULU'NDAN 1, ADALET BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARDAN İSE ZABIT KATİBİ, İNFAZ KORUMA MEMURU VE DİĞER MEMURLARI KAPSAYAN BİN 699 PERSONEL İHRAÇ EDİLDİ.