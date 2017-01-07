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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Emniyet Genel Müdürlüğünden "KHK" açıklaması

07 Ocak 2017 Cumartesi, 04:35

ANKARA (AA) - Fetullahçı Teröri Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile bağlantılı Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) kapsamına giren 756 emniyet teşkilatı mensubunun görevden uzaklaştırıldığı, 2 bin 687 emniyet mensubunun ise kamu görevinden çıkarıldığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin KHK'nın 2. maddesi uyarınca milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 756 emniyet teşkilatı mensubunun görevden uzaklaştırıldığı, durumları yeniden değerlendirilen 431 emniyet mensubunun ise görevlerine iade edildiği belirtildi.

Açıklamada, 679 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin KHK çerçevesindeki işlemler hakkında şu bilgiler verildi:

"Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan 2 bin 687 emniyet teşkilatı mensubu kamu görevinden çıkarılmıştır. FETÖ/PDY terör örgütüne mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle OHAL kapsamındaki KHK'larla kamu görevinden çıkartılmış 10 personel kamu görevine iade edilmiştir. Resen emekli, emekli veya istifa gibi nedenlerle emniyet teşkilatından ayrılmış 60 personelin ise rütbe, unvan ve bunlardan doğan hakları geri alınmıştır."

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OHAL kapsamında yayımlanan 680 sayılı KHK ile Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerince hakkında soruşturma veya kovuşturma yürütülen ve yabancı ülkede bulunması nedeniyle kendisine ulaşılamayan vatandaşlar, &quot;yurda dön&quot; ilanına rağmen 3 ay içinde yurda dönmemeleri halinde, vatandaşlıktan çıkarılabilecek.
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OHAL KAPSAMINDA YAYIMLANAN 680 SAYILI KHK İLE TÜRK CEZA KANUNUNUN İLGİLİ MADDELERİNCE HAKKINDA SORUŞTURMA VEYA KOVUŞTURMA YÜRÜTÜLEN VE YABANCI ÜLKEDE BULUNMASI NEDENİYLE KENDİSİNE ULAŞILAMAYAN VATANDAŞLAR, "YURDA DÖN" İLANINA RAĞMEN 3 AY İÇİNDE YURDA DÖNMEMELERİ HALİNDE, VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILABİLECEK.

GÜNDEM ÖZETİ / 7 Ocak 2017
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GÜNDEM ÖZETİ / 7 OCAK 2017

OHAL kapsamında yayımlanan 679 sayılı KHK ile Emniyet Genel Müdürlüğünden emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan veya meslekten çıkarılan biri 1. sınıf, biri 2. sınıf, 3'ü 3. sınıf emniyet müdürü, 2'si komiser yardımcısı ve 3'ü polis memuru olmak üzere 10 eski emniyet teşkilatı mensubunun rütbeleri alındı.
YEREL

OHAL KAPSAMINDA YAYIMLANAN 679 SAYILI KHK İLE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN EMEKLİYE SEVK EDİLEN, KENDİ İSTEĞİYLE EMEKLİ OLAN VEYA MESLEKTEN ÇIKARILAN BİRİ 1. SINIF, BİRİ 2. SINIF, 3'Ü 3. SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ, 2'Sİ KOMİSER YARDIMCISI VE 3'Ü POLİS MEMURU OLMAK ÜZERE 10 ESKİ EMNİYET TEŞKİLATI MENSUBUNUN RÜTBELERİ ALINDI.
OHAL kapsamında çıkarılan 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile valinin teklifi ve İçişleri Bakanının uygun görmesi halinde, daha önce ilgili maddeler çerçevesinde görevden ilişiği kesilmiş güvenlik korucuları operasyonel faaliyetler maksadıyla tekrar göreve çağrılabilecek.
YEREL

OHAL KAPSAMINDA ÇIKARILAN 680 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE VALİNİN TEKLİFİ VE İÇİŞLERİ BAKANININ UYGUN GÖRMESİ HALİNDE, DAHA ÖNCE İLGİLİ MADDELER ÇERÇEVESİNDE GÖREVDEN İLİŞİĞİ KESİLMİŞ GÜVENLİK KORUCULARI OPERASYONEL FAALİYETLER MAKSADIYLA TEKRAR GÖREVE ÇAĞRILABİLECEK.

OHAL kapsamında çıkarılan 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel (işçiler dahil), TBMM kararlarına dayanılarak Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin gönderilmesine karar verilen ülkelerde geçici olarak görev yapmak üzere görevlendirilebilecek.
YEREL

OHAL KAPSAMINDA ÇIKARILAN 680 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREV YAPAN PERSONEL (İŞÇİLER DAHİL), TBMM KARARLARINA DAYANILARAK TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONELİNİN GÖNDERİLMESİNE KARAR VERİLEN ÜLKELERDE GEÇİCİ OLARAK GÖREV YAPMAK ÜZERE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK.
680 Sayılı KHK ile getirilen düzenlemeye göre Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen araç tescil hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler noterliklere devredilebilecek.
YEREL

680 SAYILI KHK İLE GETİRİLEN DÜZENLEMEYE GÖRE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YÜRÜTÜLEN ARAÇ TESCİL HİZMETLERİNE İLİŞKİN İŞ VE İŞLEMLER NOTERLİKLERE DEVREDİLEBİLECEK.
OHAL kapsamında çıkarılan 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler ile özel güvenlik şirketlerinde, alarm izleme merkezlerinde ve özel güvenlik eğitimi verecek kurumlarda kurucu veya yönetici olarak çalışacaklar hakkında valilikçe güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisakı veya irtibatı olduğu tespit edilen kişiler, özel güvenlik alanında faaliyet yürüten şirket veya birimlerde çalışamayacak.
YEREL

OHAL KAPSAMINDA ÇIKARILAN 680 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLARAK İSTİHDAM EDİLECEKLER İLE ÖZEL GÜVENLİK ŞİRKETLERİNDE, ALARM İZLEME MERKEZLERİNDE VE ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİMİ VERECEK KURUMLARDA KURUCU VEYA YÖNETİCİ OLARAK ÇALIŞACAKLAR HAKKINDA VALİLİKÇE GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI YAPILACAK. TERÖR ÖRGÜTLERİNE VEYA MİLLİ GÜVENLİK KURULUNCA DEVLETİN MİLLİ GÜVENLİĞİNE KARŞI FAALİYETTE BULUNDUĞUNA KARAR VERİLEN YAPI, OLUŞUM VEYA GRUPLARA İLTİSAKI VEYA İRTİBATI OLDUĞU TESPİT EDİLEN KİŞİLER, ÖZEL GÜVENLİK ALANINDA FAALİYET YÜRÜTEN ŞİRKET VEYA BİRİMLERDE ÇALIŞAMAYACAK.

OHAL kapsamında yayımlanan 679 sayılı KHK ile Emniyet Genel Müdürlüğünden 2'si 2. sınıf, 14'ü 3. sınıf, 37'si 4. sınıf emniyet müdürü, 108'i emniyet amiri, 47'si başkomiser, 202'si komiser, 562'si komiser yardımcısı, 91'i başpolis, bin 592'si polis, 7'si çarşı ve mahalle bekçisi ve 25'i sivil personel olmak üzere 2 bin 687 emniyet çalışanı meslekten ihraç edildi.
YEREL

OHAL KAPSAMINDA YAYIMLANAN 679 SAYILI KHK İLE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 2'Sİ 2. SINIF, 14'Ü 3. SINIF, 37'Sİ 4. SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ, 108'İ EMNİYET AMİRİ, 47'Sİ BAŞKOMİSER, 202'Sİ KOMİSER, 562'Sİ KOMİSER YARDIMCISI, 91'İ BAŞPOLİS, BİN 592'Sİ POLİS, 7'Sİ ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ VE 25'İ SİVİL PERSONEL OLMAK ÜZERE 2 BİN 687 EMNİYET ÇALIŞANI MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİ.