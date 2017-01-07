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ANKARA (AA) - Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliklerine İhsan Ezel Büyüksekban ile Vedat Yıldız'ın seçilmesine ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun AK Parti ve HDP kontenjanlarından boşalan iki üyeliği için TBMM Genel Kurulunda 4 Ocak'ta yapılan seçime, AK Parti Grubunun adayları Hayrettin Kurt ve İhsan Ezel Büyüksekban ile HDP Grubunun adayları Ferhat Kabaiş ve Vedat Yıldız katılmışlardı.

Genel Kurulda 272 üyenin katıldığı seçimde 253 oy alan Büyüksekban ile 234 oy alan Yıldız, boş olan olan üyeliklere seçilmişti.

Boşalan üyeliklere ilişkin seçim, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 21'inci maddesi hükümleri uyarınca yapıldı.

Söz konusu kanuna göre, kurulu oluşturan 9 üyeden 5'ini TBMM, 2'sini Cumhurbaşkanı, 2'sini ise Bakanlar Kurulu belirliyor.

