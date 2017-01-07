Karayollarında durum

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ANKARA (AA) - Karayollarının bazı kesimlerindeki yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Divriği-Arapgir yolunda kar ve tipi, Sarıveliler-Ermenek yolunda ise çığ nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Kırkağaç-Akhisar yolunun 26-28. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle yol araç trafiğine kapalı olduğundan geçişler servis yolundan sağlanıyor.

Öte yandan, Otoyol ve Boğaz köprülerinde Serbest Geçiş Ücret Toplama Sistemleri yapım işi kapsamında Mahmutbey gişelerinde gişe adaları ve kanopileri kaldırma çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.