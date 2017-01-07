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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Karayollarında durum

07 Ocak 2017 Cumartesi, 08:51

ANKARA (AA) - Karayollarının bazı kesimlerindeki yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Divriği-Arapgir yolunda kar ve tipi, Sarıveliler-Ermenek yolunda ise çığ nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Kırkağaç-Akhisar yolunun 26-28. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle yol araç trafiğine kapalı olduğundan geçişler servis yolundan sağlanıyor.

Öte yandan, Otoyol ve Boğaz köprülerinde Serbest Geçiş Ücret Toplama Sistemleri yapım işi kapsamında Mahmutbey gişelerinde gişe adaları ve kanopileri kaldırma çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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OHAL kapsamında yayımlanan 680 sayılı KHK ile Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerince hakkında soruşturma veya kovuşturma yürütülen ve yabancı ülkede bulunması nedeniyle kendisine ulaşılamayan vatandaşlar, &quot;yurda dön&quot; ilanına rağmen 3 ay içinde yurda dönmemeleri halinde, vatandaşlıktan çıkarılabilecek.
YEREL

OHAL KAPSAMINDA YAYIMLANAN 680 SAYILI KHK İLE TÜRK CEZA KANUNUNUN İLGİLİ MADDELERİNCE HAKKINDA SORUŞTURMA VEYA KOVUŞTURMA YÜRÜTÜLEN VE YABANCI ÜLKEDE BULUNMASI NEDENİYLE KENDİSİNE ULAŞILAMAYAN VATANDAŞLAR, "YURDA DÖN" İLANINA RAĞMEN 3 AY İÇİNDE YURDA DÖNMEMELERİ HALİNDE, VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILABİLECEK.

GÜNDEM ÖZETİ / 7 Ocak 2017
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GÜNDEM ÖZETİ / 7 OCAK 2017

OHAL kapsamında yayımlanan 679 sayılı KHK ile Emniyet Genel Müdürlüğünden emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan veya meslekten çıkarılan biri 1. sınıf, biri 2. sınıf, 3'ü 3. sınıf emniyet müdürü, 2'si komiser yardımcısı ve 3'ü polis memuru olmak üzere 10 eski emniyet teşkilatı mensubunun rütbeleri alındı.
YEREL

OHAL KAPSAMINDA YAYIMLANAN 679 SAYILI KHK İLE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN EMEKLİYE SEVK EDİLEN, KENDİ İSTEĞİYLE EMEKLİ OLAN VEYA MESLEKTEN ÇIKARILAN BİRİ 1. SINIF, BİRİ 2. SINIF, 3'Ü 3. SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ, 2'Sİ KOMİSER YARDIMCISI VE 3'Ü POLİS MEMURU OLMAK ÜZERE 10 ESKİ EMNİYET TEŞKİLATI MENSUBUNUN RÜTBELERİ ALINDI.
OHAL kapsamında çıkarılan 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile valinin teklifi ve İçişleri Bakanının uygun görmesi halinde, daha önce ilgili maddeler çerçevesinde görevden ilişiği kesilmiş güvenlik korucuları operasyonel faaliyetler maksadıyla tekrar göreve çağrılabilecek.
YEREL

OHAL KAPSAMINDA ÇIKARILAN 680 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE VALİNİN TEKLİFİ VE İÇİŞLERİ BAKANININ UYGUN GÖRMESİ HALİNDE, DAHA ÖNCE İLGİLİ MADDELER ÇERÇEVESİNDE GÖREVDEN İLİŞİĞİ KESİLMİŞ GÜVENLİK KORUCULARI OPERASYONEL FAALİYETLER MAKSADIYLA TEKRAR GÖREVE ÇAĞRILABİLECEK.

OHAL kapsamında çıkarılan 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel (işçiler dahil), TBMM kararlarına dayanılarak Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin gönderilmesine karar verilen ülkelerde geçici olarak görev yapmak üzere görevlendirilebilecek.
YEREL

OHAL KAPSAMINDA ÇIKARILAN 680 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREV YAPAN PERSONEL (İŞÇİLER DAHİL), TBMM KARARLARINA DAYANILARAK TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONELİNİN GÖNDERİLMESİNE KARAR VERİLEN ÜLKELERDE GEÇİCİ OLARAK GÖREV YAPMAK ÜZERE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK.