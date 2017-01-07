GÜNDEM / 7 Ocak 2017

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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Başbakan Binali Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile bir araya gelecek, iki Başbakan Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık edecek.

- Yıldırım, Irak'ın önde gelen siyasi yetkilileri, kanaat önderleri ve Iraklı Türkmenlerin temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde gerçekleştirilecek İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Beyoğlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nce düzenlenen, 102 kameramanın gözünden 15 Temmuz gecesini anlatan "KalkışMA" kitabının Emek Sineması'ndaki tanıtım programına iştirak edecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kardan Heykeller Sergisi'nin açılışına katılacak, meşaleli kayak gösterisini izleyecek ve Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı'na iştirak edecek.

- Kılıç ayrıca Valiliğe ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Kars/13.00/19.00/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısına iştirak edecek.

(Kayseri/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4 -İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'ı ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulunacak.

(Hatay/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İzmir'deki terör saldırısında şehit düşen polis Fethi Sekin'in cenaze törenine katılacak.

(Elazığ/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ

1- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt'ta esnaf ziyaretlerinde bulunacak, AK Parti İl Danışma Meclis Toplantısı'na katılacak.

(Bayburt/11.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana/Riyad) (Fotoğraflı-Görüntülü)







SPOR

1- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 14. hafta 4 karşılaşmayla başlayacak. (Fotoğraflı)

2- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 12. haftasında 4 maç oynanacak. (Fotoğraflı)

3- Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig takımlarının Antalya'daki ikinci devre hazırlıkları devam ediyor. (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER

1- GÖKTÜRK-1 buluşlara kapı araladı

- GÖKTÜRK-1 Uydusu'na yönelik çalışmalarda görev alan Türk mühendisleri, uzay teknolojileri alanında bir dizi buluşa imza attı

- GÖKTÜRK-1 Görev Analizi çalışmaları esnasında analizlerin gerçekleştirilmesinde kullanılan yazılım, TUSAŞ mühendisi tarafından geliştirildi. Söz konusu personel, bu yazılımı temel alarak TUSAŞ Uydu Görev Analizi yazılımının geliştirilmesinde öncü oldu

- Güç bütçesi ve analizleri konusunda kazanılan birikimle geliştirilen uydu enerji analizi yazılımı için de patent başvuru süreci yürütülüyor

(Göksel Yıldırım/ Ankara)





2- Türkiye küresel altın liginde 14'üncü sırada

- Türkiye, bu yılın ocak ayı itibarıyla 396,5 ton ile "altın rezervi ligi"nde bir basamak gerileyerek 14'üncü sıraya indi

- Geçen yılın 3'üncü çeyreği itibarıyla 442,1 ton seviyesinde olan ülkenin altın rezervinde, bu dönemde 45,6 ton gerileme yaşandı

- Türkiye'nin mevcut altın rezervi Çin, Rusya ve Hindistan hariç olmak üzere, gelişmekte olan ekonomilerin hepsinden daha yüksek seviyede yer alıyor.

(İbrahim Yılmaz/Ankara)

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