Doğu'da soğuk hava

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 22 derece ile Kars'ta ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Erzincan'ın akşam saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, buzlanma ve don olayıyla birlikte yer yer sisli ve puslu olacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 22, Ardahan'da 21, Ağrı'da 16, Iğdır'da 14, Erzurum'da 10 ve Erzincan'da 4 derece olarak ölçüldü.



Günün en yüksek hava sıcaklıklarının ise Erzincan'da 6, Iğdır ve Erzurum'da 2, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 9, Kars'ta 4, Ağrı'da 2 derece olması tahmin ediliyor.

Kar kalınlıkları Ağrı'da 51, Erzurum'da 25, Kars'ta 20, Ardahan'da 18, Iğdır'da 10, kayak merkezleri Palandöken'de 73, Konaklı'da 69, Sarıkamış Cıbıltepe'de 63 ve Erzincan Ergan'da 40 santimetre ölçüldü.



Yetkililer, bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi görüleceğini belirterek, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı sürücüler ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.