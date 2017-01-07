07 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bursa'da yoğun kar yağışı

07 Ocak 2017 Cumartesi, 10:01

BURSA (AA) - Bursa'da, yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.

AA muhabirinin Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, dün gece başlayan yoğun kar, aralıksız sürüyor.

Kent merkezinde 28 santimetre olarak ölçülen kar kalınlığı, yüksek kesimlerde yarım metreyi buluyor.

Tamamen beyaza bürünen Bursa'da, kar yağışının bugün de devam etmesi, gece hafiflemesi ve sıcaklığın sıfırın altında 9 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Bu arada, yoğun kar nedeniyle kentte ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Özellikle ara sokaklarda yayalar ve araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



İLGİLİ HABERLER

Uludağ'da kar kalınlığı 2 metreyi geçti
YEREL

ULUDAĞ'DA KAR KALINLIĞI 2 METREYİ GEÇTİ

BUDO'dan sefer iptalleri
YEREL

BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ
Bursa'da kar yağışı
YEREL

BURSA'DA KAR YAĞIŞI
Bursa'daki FETÖ/PDY davası
YEREL

BURSA'DAKİ FETÖ/PDY DAVASI
BUDO'dan sefer iptalleri
YEREL

BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ
Bursa'da terör operasyonu
YEREL

BURSA'DA TERÖR OPERASYONU
Bursa Büyükşehir Belediyespor, Yenal'ı kadrosuna kattı
YEREL

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR, YENAL'I KADROSUNA KATTI
Rekortmen bağışçılara Kızılay'dan madalya
YEREL

REKORTMEN BAĞIŞÇILARA KIZILAY'DAN MADALYA
Osmangazi'de bin 566 işletmeye ruhsat verildi
YEREL

OSMANGAZİ'DE BİN 566 İŞLETMEYE RUHSAT VERİLDİ
Öğrenciler vereme savaş açtı
YEREL

ÖĞRENCİLER VEREME SAVAŞ AÇTI
Osmangazi'den bilinçli tüketici rehberi
YEREL

OSMANGAZİ'DEN BİLİNÇLİ TÜKETİCİ REHBERİ
Satrancın şampiyonları finalde buluştu
YEREL

SATRANCIN ŞAMPİYONLARI FİNALDE BULUŞTU
Mermer Organize için kamulaştırmalar başlıyor
YEREL

MERMER ORGANİZE İÇİN KAMULAŞTIRMALAR BAŞLIYOR
BUDO'dan sefer iptalleri
YEREL

BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ
Şampiyonlar Karacabey'den çıkacak
YEREL

ŞAMPİYONLAR KARACABEY'DEN ÇIKACAK
Yenişehir'den kırsal kalkınmaya 5 proje
YEREL

YENİŞEHİR'DEN KIRSAL KALKINMAYA 5 PROJE
Kore gazisi kazada hayatını kaybetti
YEREL

KORE GAZİSİ KAZADA HAYATINI KAYBETTİ
Başkan Özkan: &quot;Eğitime Olan Desteğimiz Sürecek&quot;
YEREL

BAŞKAN ÖZKAN: "EĞİTİME OLAN DESTEĞİMİZ SÜRECEK"
Trakya Birlik kuruluşu 50. yılında 50 bin fidan dağıtıyor
YEREL

TRAKYA BİRLİK KURULUŞU 50. YILINDA 50 BİN FİDAN DAĞITIYOR
Makedon öğrenciler Bursa'da
YEREL

MAKEDON ÖĞRENCİLER BURSA'DA
Tolon Fabrikası orijinal kimliğiyle yenilenecek
YEREL

TOLON FABRİKASI ORİJİNAL KİMLİĞİYLE YENİLENECEK
Başkan Altepe, TEDAŞ Genel Müdürü Leventoğlu'nu ağırladı
YEREL

BAŞKAN ALTEPE, TEDAŞ GENEL MÜDÜRÜ LEVENTOĞLU'NU AĞIRLADI
Bozbey: &quot;hedefi olanlar bir yere varabilir&quot;
YEREL

BOZBEY: "HEDEFİ OLANLAR BİR YERE VARABİLİR"
Çocuklara en iyi karne hediyesi
YEREL

ÇOCUKLARA EN İYİ KARNE HEDİYESİ