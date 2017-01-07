07 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

TSE, 4 firmanın sözleşmesini feshetti

07 Ocak 2017 Cumartesi, 10:07

ANKARA (AA) - Türk Standardları Enstitüsü (TSE), çeşitli nedenlerle 4 firmanın, kendilerine hizmet yeterlilik belgesi kullanma hakkı veren sözleşmelerini feshetti.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, 2 firmanın yıllık vize, 1 firmanın talimata aykırılık ve 1 firmanın da kendi isteğiyle hizmet yeterlilik belgesi kullanma hakkı veren sözleşmeleri iptal edildi.

Söz konusu firmaların, ürünlerini TSE markalı olarak piyasaya sürmeleri durumunda, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacak.

İLGİLİ HABERLER

Fırat Kalkanı Harekatında dün Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar tarafından El Bab, Bzagah, Suflaniyah ve Kabr Al Mukri’de 12 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatında barınma yerleri, karargah binaları, kontrol noktası, silah ve araçlar imha edildi. Gün içinde yaşanan çatışmalar ve yapılan atışlar sonucu 21 terörist etkisiz hale getirildi.
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATINDA DÜN HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA AİT UÇAKLAR TARAFINDAN EL BAB, BZAGAH, SUFLANİYAH VE KABR AL MUKRİ’DE 12 DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜ HEDEFİNE YÖNELİK DÜZENLENEN HAVA HAREKATINDA BARINMA YERLERİ, KARARGAH BİNALARI, KONTROL NOKTASI, SİLAH VE ARAÇLAR İMHA EDİLDİ. GÜN İÇİNDE YAŞANAN ÇATIŞMALAR VE YAPILAN ATIŞLAR SONUCU 21 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ.

Osmaniye'nin kurtuluş yıl dönümü
YEREL

OSMANİYE'NİN KURTULUŞ YIL DÖNÜMÜ
Pursaklarlı kadınlar Arapça sertifikası aldı
YEREL

PURSAKLARLI KADINLAR ARAPÇA SERTİFİKASI ALDI
Sincan Belediyesi 'Kan' verdi
YEREL

SİNCAN BELEDİYESİ 'KAN' VERDİ
Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı
YEREL

ERDOĞAN'DAN ŞEHİT AİLELERİNE TAZİYE TELGRAFI
GÜNDEM / 7 Ocak 2017
YEREL

GÜNDEM / 7 OCAK 2017
Karayollarında durum
YEREL

KARAYOLLARINDA DURUM
EPDK 22 şirkete lisans verdi
YEREL

EPDK 22 ŞİRKETE LİSANS VERDİ
Başbakan Yıldırım Irak'a gitti
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM IRAK'A GİTTİ

TBMM kararı
YEREL

TBMM KARARI
Atama kararları
YEREL

ATAMA KARARLARI
Emniyet Genel Müdürlüğünden &quot;KHK&quot; açıklaması
YEREL

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN "KHK" AÇIKLAMASI
679 sayılı KHK ile yapılan düzenlemeler
YEREL

679 SAYILI KHK İLE YAPILAN DÜZENLEMELER
KHK ile kamudan ihraç ve göreve iadeler
YEREL

KHK İLE KAMUDAN İHRAÇ VE GÖREVE İADELER
Terhis olan askerlerin hastaneye sevk işlemleri
YEREL

TERHİS OLAN ASKERLERİN HASTANEYE SEVK İŞLEMLERİ
680 sayılı KHK ile iç güvenlik alanında yapılan değişiklikler
YEREL

680 SAYILI KHK İLE İÇ GÜVENLİK ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
681 sayılı KHK ile milli savunma alanında yapılan değişiklikler
YEREL

681 SAYILI KHK İLE MİLLİ SAVUNMA ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
680 sayılı KHK ile yargı alanında yapılan değişiklikler
YEREL

680 SAYILI KHK İLE YARGI ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Şans oyunları lisansı Varlık Fonu'na devredildi
YEREL

ŞANS OYUNLARI LİSANSI VARLIK FONU'NA DEVREDİLDİ
Özel güvenlik hizmetlerine düzenleme
YEREL

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DÜZENLEME
&quot;Yurda dön&quot; çağrısına uymayan vatandaşlıktan çıkarılabilecek
YEREL

"YURDA DÖN" ÇAĞRISINA UYMAYAN VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILABİLECEK
KHK ile 83 dernek kapatıldı
YEREL

KHK İLE 83 DERNEK KAPATILDI
Yayın kısıtlamalarına uymayanlara &quot;yayın durdurma&quot; cezası
YEREL

YAYIN KISITLAMALARINA UYMAYANLARA "YAYIN DURDURMA" CEZASI

Emniyetten 2 bin 687 ihraç
YEREL

EMNİYETTEN 2 BİN 687 İHRAÇ