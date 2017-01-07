Palandöken'den "yarıyıl tatilini turizm bölgelerinde geçirin" çağrısı

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ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken vatandaşları, turizm gelirlerinde yaşanan gerilemeyi göz önünde bulundurarak, 20 Ocak'ta başlayacak sömestir tatilini turizm bölgelerinde geçirmeye çağırdı.

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, İngiliz The İndependent Gazetesi'nde yayınlanan bir makalede yer alan, "Herkes Türkiye'ye tatile gitmeli" çağrısına dikkati çekti.

Vatandaşların da bu çağrıya uymaları gerektiğini ifade eden Palandöken, "Geçtiğimiz yıl turizmde yaşanan gerileme ve ekonomide yaşanan olumsuzluklar sebebiyle 20 Ocak 2017'de başlayacak 16 günlük sömestir tatilleri turizm bölgelerinde yapılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

- "Ulusal turizm kampanyası başlatılmalı"



Palandöken ayrıca, terör saldırılarının turizm üzerinde olumsuz etkiler yarattığını belirterek, teröre destek veren, görmezden gelen ülkelerin bu tutumlarından vazgeçmeleri için kamuoyu baskısı oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Bendevi Palandöken, şunları kaydetti:

"Kamuoyunda acilen korkunun vatandaşların üzerinden atılması için çalışılmalı, kargaşa ortamı doğuracak açıklamalardan sakınılmalıdır. Uluslararası düzeyde turizm strateji merkezleri kurulmalıdır. Saldırılar nedeniyle turizm sektörünün kendine gelebilmesi için finansal teşvik, ücretsiz tanıtım kampanyaları gibi devlet destekleri sağlanmalıdır. En önemlisi şimdiden başlayarak 2016 yılında kaybedilen pazarı yeniden kazanabilmek için ulusal bir turizm kampanyası başlatmalıyız."



