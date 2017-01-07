Edremit'te sorunlar "aile ortamında" çözülüyor

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VAN (AA) - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Edremit Belediye Başkan Vekili olarak görevlendiren Kaymakam Atif Çiçekli, evlerinde ziyaret ettiği mahalle muhtarlarıyla sorunları ve çözüm önerilerini görüşüyor.

Göreve geldiğinden bu yana iyi ilişkiler kurduğu vatandaşların takdirini toplayan Çiçekli, şimdi de mahalle muhtarlarını evlerinde ziyaret ederek, aile ortamında görüşmeler gerçekleştiriyor.

Çiçekli, muhtarların mahallelerindeki sorunlarını dinleyerek not alıyor.

Köprüler Mahallesi Muhtarı Yusuf Bilgin'i evinde ziyaret eden Çiçekli, buradaki 5 muhtarla bir süre görüştü.

- "Kalp kırıklıkları giderilecek"

Çiçekli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, muhtarların da desteğini alarak elinden geldiğince sorunları çözmeye çalışacağını söyledi.

Muhtarlarla ikinci kez ev toplantısında bir araya geldiklerini anlatan Çiçekli, şöyle konuştu:

"Toplantımız çok verimli geçti. Katılan muhtarlarımıza, mahallelerin ileri gelenlerine ve vatandaşlara çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra vatandaşlarımızla böyle iç içe olmaya, onların sıkıntılarını dinlemeye, yapacaklarımızı yönetişim kavramı çerçevesinde gerçekleştirmeye gayret edeceğiz. Umut ediyorum burada eksik olan vatandaş, devlet ve yerel yönetim ilişkisini düzeltip, kalplerin kırıklığını giderip gönülleri bir araya getirerek hizmetle taçlandıracağız."

- "Bu hizmet anlayışıyla ilk kez karşılaştık"

Köprüler Mahallesi Muhtarı Bilgin ise ziyaretinden dolayı Çiçekli ve beraberindekilere teşekkür etti.

Daha önce böyle bir hizmet anlayışı ile karşılaşmadıklarını anlatan Bilgin, "Ev toplantımız çok samimi geçti. Muhtarlar olarak tüm sorunlarımızı dile getirdik. Karşılıklı görüş alış verişinde bulunduk. Başkanımız çözebileceği bazı problemler için söz verdi. Daha büyük sıkıntılarımızın da çözümü noktasında elinden geleni yapacağını söyledi. Buraya gelip bizi dinlemesi bile bizim için büyük mutluluk oldu." diye konuştu.

Ziyarete İlçe Emniyet Amiri Hakan Selen, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bilal Ökemen, AK Parti İlçe Başkanı Halis Bayramoğlu, İlçe Müftüsü Seyfullah Aruk, DSİ 17. Bölge Müdür Yardımcısı Nazım Kahraman ve kurum müdürleri de katıldı.