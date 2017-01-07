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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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"Yetim koordinasyon merkezi" çocuklara umut oluyor

07 Ocak 2017 Cumartesi, 10:58

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yetim Koordinasyon Merkezi, kurulduğu günden itibaren 3 bin 329 yetim çocuğa ulaşarak onların hayallerini gerçeğe dönüştürdü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sosyal devlet anlayışıyla toplumun her kesimine dokunmaya çalışan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kent genelinde eşini kaybetmiş anne ve çocuklarına ulaşmak için Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde "Yetim Koordinasyon Merkezi"ni kurdurdu.

Yetim çocuklara maddi yardımın yanında eğitim, sosyal ve duygusal anlamda da destek veren Büyükşehir Belediyesi, yapılan çalışmalarla çocukların topluma kazandırılmasını hedefliyor.

Mahalle ve okulları tek tek gezerek yetim çocukları tespit eden merkez çalışanları, çocukların ailelerini de ziyaret ediyor. Merkez, yetim çocuklara akademik destek vererek ve değerler eğitimiyle güçlü bireyler yetiştirmeye gayret ediyor.

Yetim çocukların sıkıntılarını dinleyerek, onların isteklerini öğrenen koordinasyon merkezi, kurulduğu günden bu yana 3 bin 329 yetim çocuk ve 939 anneye ulaştı. Merkez çalışanları, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in de katıldığı bazı etkinlik ve ziyaretlerde çeşitli hediyeler takdim etti.

Sinema, piknik ve kahvaltı gibi organizasyonları gerçekleştiren koordinasyon merkezi, çocuklara yönelik gezi, doğa kampı, müze ziyareti, Masal Parkı, Botanik Parkı ve Harikalar Diyarı gibi merkezlere de geziler düzenliyor.

Anneleri okuma yazma ve meslek kurslarına yönlendirerek onlara eğitim seminerleri veren merkez, çocukların da eğitimini yakından takip ediyor. Merkez, yetim çocukların akademik başarılarını destekleyerek okul takip ve yönlendirmelerde bulunuyor.

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