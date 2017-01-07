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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Fırat Kalkanı Harekatı'nda 21 terörist etkisiz hale getirildi

07 Ocak 2017 Cumartesi, 11:02

ANKARA (AA) - Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar tarafından El Bab, Bzagah, Suflaniyah ve Kabr Al Mukri'de 12 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatında barınma yerleri, karargah binaları, kontrol noktası, silah ve araçlar imha edildi. Gün içinde yaşanan çatışmalar ve yapılan atışlar sonucu 21 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos 2016'da başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nda 137. güne gelindi.

Harekat kapsamında, muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekatın icrasına dün de devam edildiği belirtildi.

Aynı gün içerisinde yaşanan çatışmalar ve yapılan atışlar sonucunda toplam 21 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 156 terör örgütü DEAŞ hedefinin ateş destek vasıtaları ile ateş altına alındığı, DEAŞ terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlarının baskı altına alındığı ve bazılarının kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.

Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından, El Bab, Bzagah, Suflaniyah ve Kabr Al Mukri'de bulunan 12 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatında, barınma yerleri, karargah binaları, kontrol noktası, silah ve araçları imha edildi. DEAŞ terör örgütüne ait bir adet drone Zarzur bölgesinde, bir adet drone Abu Taltal'ın kuzeyinde düşürüldü.

DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan TSK patlayıcı madde tespit ve imha timleri tarafından 37 el yapımı patlayıcı imha edildi. Harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 2 bin 794 el yapımı patlayıcı ve 43 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), hava harekatları, ateş destek vasıtaları ile açılan ateşlerde ve DEAŞ teröristleriyle girilen çatışmalar sırasında bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta olduğu, bu konuda azami hassasiyet gösterdiği bildirildi.

TSK'nın hava harekatına ait video görüntülerinde de vurulan sadece terör hedefinin olduğu, yanındaki diğer yerlere zarar verilmediğinin anlaşıldığı belirtildi.

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Fırat Kalkanı Harekatında dün Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar tarafından El Bab, Bzagah, Suflaniyah ve Kabr Al Mukri’de 12 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatında barınma yerleri, karargah binaları, kontrol noktası, silah ve araçlar imha edildi. Gün içinde yaşanan çatışmalar ve yapılan atışlar sonucu 21 terörist etkisiz hale getirildi.
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATINDA DÜN HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA AİT UÇAKLAR TARAFINDAN EL BAB, BZAGAH, SUFLANİYAH VE KABR AL MUKRİ’DE 12 DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜ HEDEFİNE YÖNELİK DÜZENLENEN HAVA HAREKATINDA BARINMA YERLERİ, KARARGAH BİNALARI, KONTROL NOKTASI, SİLAH VE ARAÇLAR İMHA EDİLDİ. GÜN İÇİNDE YAŞANAN ÇATIŞMALAR VE YAPILAN ATIŞLAR SONUCU 21 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ.

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