Yurtta kış

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SAKARYA/DÜZCE/KOCAELİ (AA) - Sakarya, Düzce ve Kocaeli'de etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Sakarya'da gece başlayan yağmur, sabah saatlerinde yerini fırtınalı kar yağışına bıraktı.

Bazı esnaf iş yerlerinin önündeki karları temizlemeye çalışırken, işe gidenler de kar ve tipi nedeniyle yürümekte güçlük çekti.

Şehir merkezinde 10 santimetreye ulaşan kar, ilçelerde 20, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye yaklaştı.

Sakarya Meteroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, gece saatlerine kadar etkisini sürdürecek kar yağışı, yarından itibaren kenti terk edecek.

- Düzce

Düzce'de, sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, il merkezi ile yüksek kesimler ve ilçelerde hayatı olumsuz etkiliyor.

D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişi ile D-655 Düzce-Zonguldak-Batı Karadeniz bağlantı yolunun Hiciz ve Kabalak rampalarında trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Karayolları ekipleri, güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Öte yandan, polis ekipleri D-100 karayolunda Bolu Dağı'nın tırmanma şeridi olan Kaynaşlı-Abant yol ayrımına olan kısımda tıkanmalara neden olmamak için ağır tonajlı tır ve kamyonları durduruyor.

Zincir olmayan araçları güzergaha sokmayan ekipler, olası yolda kalmaları engellemeye çalışıyor.

- Kocaeli

Kocaeli'de, yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

AA muhabirinin Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, gece başlayan yoğun kar yağışı, aralıksız sürüyor.

Kar kalınlığı kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 23 santimetre ölçüldü. Kış turizm merkezi Kartepe'de ise kar kalınlığı 2 metre 15 santimetreyi buldu.

Günü yoğun kar yağışlı geçirecek kentte, yarın hafif kar yağışı görülecek. Gece sıcaklığın sıfırın altında 4 dereceye kadar düşmesinin beklendiği bildirildi.

Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



