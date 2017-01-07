07 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yurtta kış

07 Ocak 2017 Cumartesi, 11:05

SAKARYA/DÜZCE/KOCAELİ (AA) - Sakarya, Düzce ve Kocaeli'de etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Sakarya'da gece başlayan yağmur, sabah saatlerinde yerini fırtınalı kar yağışına bıraktı.

Bazı esnaf iş yerlerinin önündeki karları temizlemeye çalışırken, işe gidenler de kar ve tipi nedeniyle yürümekte güçlük çekti.

Şehir merkezinde 10 santimetreye ulaşan kar, ilçelerde 20, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye yaklaştı.

Sakarya Meteroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, gece saatlerine kadar etkisini sürdürecek kar yağışı, yarından itibaren kenti terk edecek.

- Düzce

Düzce'de, sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, il merkezi ile yüksek kesimler ve ilçelerde hayatı olumsuz etkiliyor.

D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişi ile D-655 Düzce-Zonguldak-Batı Karadeniz bağlantı yolunun Hiciz ve Kabalak rampalarında trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Karayolları ekipleri, güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Öte yandan, polis ekipleri D-100 karayolunda Bolu Dağı'nın tırmanma şeridi olan Kaynaşlı-Abant yol ayrımına olan kısımda tıkanmalara neden olmamak için ağır tonajlı tır ve kamyonları durduruyor.

Zincir olmayan araçları güzergaha sokmayan ekipler, olası yolda kalmaları engellemeye çalışıyor.

- Kocaeli

Kocaeli'de, yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

AA muhabirinin Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, gece başlayan yoğun kar yağışı, aralıksız sürüyor.

Kar kalınlığı kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 23 santimetre ölçüldü. Kış turizm merkezi Kartepe'de ise kar kalınlığı 2 metre 15 santimetreyi buldu.

Günü yoğun kar yağışlı geçirecek kentte, yarın hafif kar yağışı görülecek. Gece sıcaklığın sıfırın altında 4 dereceye kadar düşmesinin beklendiği bildirildi.

Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


İLGİLİ HABERLER

Serdivan Belediyesi beklenen kar yağışına hazır
YEREL

SERDİVAN BELEDİYESİ BEKLENEN KAR YAĞIŞINA HAZIR
İzmir'deki terör saldırısına tepkiler
YEREL

İZMİR'DEKİ TERÖR SALDIRISINA TEPKİLER
Z-Kütüphane açılışı gerçekleştirildi
YEREL

Z-KÜTÜPHANE AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
'Yeni Nesil Abone Sistemi' devrede
YEREL

'YENİ NESİL ABONE SİSTEMİ' DEVREDE
Başkan Akcan'dan TEOG birincisine ödül
YEREL

BAŞKAN AKCAN'DAN TEOG BİRİNCİSİNE ÖDÜL
Sanatseverler bu sergide buluşuyor
YEREL

SANATSEVERLER BU SERGİDE BULUŞUYOR
Sakarya'dan Haleplilere 6 yardım tırı
YEREL

SAKARYA'DAN HALEPLİLERE 6 YARDIM TIRI
Doğu Marmara Üniversiteleri ve odalarından yatırım ve staj çağrısı
YEREL

DOĞU MARMARA ÜNİVERSİTELERİ VE ODALARINDAN YATIRIM VE STAJ ÇAĞRISI
KYK Sakarya İl Müdürlüğü Halep'e yardım TIR'ı gönderdi
YEREL

KYK SAKARYA İL MÜDÜRLÜĞÜ HALEP'E YARDIM TIR'I GÖNDERDİ
Dev adamlar Petkim'e konuk oluyor
YEREL

DEV ADAMLAR PETKİM'E KONUK OLUYOR
Üniversite öğrencilerinden Haleplilere yardım
YEREL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN HALEPLİLERE YARDIM
Milletvekili Üstün, yeni Sakarya Adliyesi'nin inşa edileceği yeri açıkladı
YEREL

MİLLETVEKİLİ ÜSTÜN, YENİ SAKARYA ADLİYESİ'NİN İNŞA EDİLECEĞİ YERİ AÇIKLADI