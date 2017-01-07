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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Cavaliers rakip tanımıyor

07 Ocak 2017 Cumartesi, 11:25


ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Cleveland Cavaliers, konuk olduğu Brooklyn Nets'i 116-108 yenerek konferansında liderliğini sürdürdü.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Cleveland Cavaliers, Barclays Center'da konuğu olduğu Brooklyn Nets'i 116-108'lik skorla geçti.

Sezonun 27'nci galibiyetini alarak konferansında liderliğine devam eden Cavaliers'da all-star LeBron James 36 sayı, 9 ribaunt ve 6 asist, Kyrie Irving 32 sayı, Kevin Love ise 17 sayı ve 13 ribaunt ile takımını galibiyete taşıdı.

Konferansın son sırasında yer alan 27 mağlubiyetli Nets'de Bojan Bogdanovic 23, Caris LeVert 19, Brook Lopez 17 sayı, Trevor Booker ise 13 sayı ve 12 ribauntla mücadele etti.


- Warriors uzatmada kaybetti


Batı Konferansı'nda ise geçen sezonun finalisti Golden State Warriors, ORACLE Arena'da ağırladığı Memphis Grizzlies karşısında maçın ilk 3 periyotunu 19 sayı farkla önde kapamasına rağmen sahadan galip ayrılamadı. Grizzlies, son çeyrekte ve uzatmadaki skorer performansıyla rakibini 128-119 yendi.

Sezonun 23'üncü galibiyetini alan Grizzlies'da Zach Randolph 27 sayı ve 11 ribaunt, Mike Conley 27, Marc Gasol ise 23 sayı ile galibiyetin mimarları oldu.

6'ncı yenilgisini almasına rağmen konferansında liderlik koltuğunda oturmaya devam eden Warriors'da, Stephen Curry'nin 40 sayı ve 6 asist, Kevin Durant'in 27 sayı ve 13 ribauntluk performansları galibiyeti getirmedi.


- Ersan'ın 20 sayısı yetmedi


Günün çekişmeli mücadelesinde Boston Celtics, konuk ettiği Philadelphia 76ers'ı son periyottaki etkili oyunuyla 110-106 mağlup etti.

Celtics'e sezonun 23'üncü galibiyetini getiren oyuncular 26 sayı ve 9 ribauntla Avery Bradley, 24 sayıyla Isaiah Thomas, 19 sayı ve 12 ribauntla Al Horford oldu.

Sixers'da maça ilk 5'te başlayan milli basketbolcu Ersan İlyasova 20 sayı, 3 asist, 2 ribaunt, 2 top çalma ve 2 blok, Joel Embiid 23 sayı ve 8 ribaunt, Gerald Henderson ise 18 sayıyla oynadı.


- Wizards zorlanmadı


Washington Wizards ise Verizon Center'da konuk ettiği Minnesota Timberwolves'u 112-105 yendi. Bradley Beal'in 22 sayıyla Wizards'ın en skoreri olduğu maçta, Marcin Gortat 19 sayı ve 10 ribaunt, John Wall ise 18 sayı ve 18 asistle "double-double" yaptı.

Timberwolves'ta Karl Anthony Towns 18 sayı ve 10 ribaunt, Gorgui Dieng ise 15 sayı ve 11 ribaunt ile double-double yaparken, Andrew Wiggins 41 sayıyla maçın en skoreri oldu.

NBA'e 8 maçla devam edilecek.


- Toplu sonuçlar

Orlando Magic-Houston Rockets: 93-100

Washington Wizards-Minnesota Timberwolves: 112-105

Boston Celtics-Philadelphia 76ers: 110-106

Brooklyn Nets-Cleveland Cavaliers: 108-116

Milwaukee Bucks-New York Knicks: 111-116

Golden State Warriors-Memphis Grizzlies: 119-128

Los Angeles Lakers-Miami Heat: 127-100

Sacramento Kings-Los Angeles Clippers: 98-106

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