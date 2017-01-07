Trakya'da kış

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EDİRNE (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksaklıklara yol açtı.

Edirne'de dünden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı, kent merkeziyle ilçelerde zaman zaman şiddetini artırarak devam ediyor.

Kar yağışı nedeniyle Edirne ve ilçelerine bağlı 63 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. Arıza nedeniyle elektriksiz kalan 4 köye elektrik enerjisinin yeniden verilmesi için TREDAŞ ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri, ana arterlerle uluslararası ulaşımın sağlandığı Kapıkule ve Pazarkule sınır kapılarındaki yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

Kent merkezinde de belediye ekipleri trafiğin yoğun olduğu caddelerde çalışma yürütüyor.

Polis ekipleri sürücüleri kış lastiği ve zincir kullanmaları yönünde uyarıyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü kentte, kar yağışının aralıklarla gece yarısına kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

- Kırklareli

Kırklareli il genelinde de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 98 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kar kalınlığı, Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde 1 metreyi aşarken, kent merkezinde 7, Kofçaz ilçesinde 35, Vize ilçesinde 15, Pınarhisar ilçesinde 10, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda 20 santimetre ölçüldü.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ziya Eser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kapalı köy yollarında ekiplerin dünden bu yana etkili olan yağış ve tipi nedeniyle çalışmalarını güçlükle sürdürdüğünü belirtti.

Kar kalınlığının Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde 1 metreyi geçtiğini ifade eden Eser, tüm köy yollarının açılması için yoğun çaba harcadıklarını aktardı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri ise kış lastiği olmayan araçların trafikte ilerlemesine izin vermiyor.

- Mahsur kalan vatandaşları AFAD kurtardı

Tipi nedeniyle Kırklareli-Edirne ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda birçok araç yolda kaldı.

Kırklareli Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda araçlarıyla mahsur kalan vatandaşları kurtardı. AFAD ekipleri Kırklareli-Edirne ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısında yolda araçlarıyla mahsur kalan 25 vatandaşa yardım etti.

- Tekirdağ

Tekirdağ ve ilçelerinde de kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

Kent merkezi ve ilçelerde gece boyu etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle şehrin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı.

Çerkezköy ilçesinde, yoğun kar yağışı ve buzlanmadan dolayı TEM otoyolunda birçok araç yolda kaldı. Otoyolun, Çerkezköy mevkisinde araçların Edirne ve İstanbul yönüne geçişine izin verilmiyor. Bu mevkide, ekiplerin yolu ulaşıma açmak için başlattığı çalışma sürüyor.

Tekirdağ çevre yolunda karda mahsur kalan araçlardaki vatandaşlara Kızılay Tekirdağ Şubesi yiyecek yardımında bulundu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları 18. Şube Şefliği ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece olduğu kentte, kar yağışının çarşamba gününe kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Öte yandan, poyraz ve karayel nedeniyle Marmara Denizi'nde ulaşım olumsuz etkilendi. Marmara Denizi'nde gece başlayan ve hızı zaman zaman 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle seyre devam edemeyen yerli ve yabancı 43 şilep ve tanker, Şarköy ilçesi sahilinde demirledi. Balıkçılar da tekneleriyle Şarköy'deki Mürefte ve Hoşköy balıkçı barınaklarına sığındı.

Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın birkaç gün etkisini sürdüreceğini, denize açılacakların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.



