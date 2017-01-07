Halep'ten sivillerin tahliyesi

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HATAY (AA) - Suriye'de, Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatması nedeniyle Halep'in doğusundan tahliye edilenler arasında bulunan ve Hatay'a getirilen yaralı sayısı 438'e ulaştı.



Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Halep'in batısında oluşturulan güvenli bölgeye çıkarıldıktan sonra İdlib'e getirilen yaralılardan durumu ağır olanların Türkiye'ye sevki sürüyor.



Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bekletilen ambulanslara alınan ve Hatay'a getirilen yaralı sayısı 438'e ulaştı, yaralılardan 128'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Hastaneye getirilen yaralılardan 62'sinin hayatını kaybettiği, 160 kişinin başka illerdeki çeşitli hastanelere sevk edildiği, 95 kişinin ise tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği kaydedildi.

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