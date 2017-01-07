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YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
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Karda yaban hayatına yem desteği

07 Ocak 2017 Cumartesi, 12:02
Karda yaban hayatına yem desteği

MUŞ (AA) - Muş'ta yoğun kar yağışı nedeniyle aç kalan dağlık alandaki yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş 60. Şube Müdürlüğü ekipleri, kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu dağlık alanda yaban hayvanlarına yem verdi.

Şube Müdür Vekili Ferzende Saygın, gazetecilere yaptığı açıklamada, yemleme çalışmasına yaklaşık bir ay önce başladıklarını söyledi.

Mart ayının ortasına kadar çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Saygın, "Arazinin karla kaplanmasının ardından yemleme çalışmasına başladık. Mart ayının ortalarına kadar çalışmamızı devam ettireceğiz. Mart ayında havaların ısınması, arazi örtüsünün açılmasıyla yaban hayvanları kendini besleyecek duruma gelecek." dedi.

- 5 ton yem, 3 ton sakatat bırakılacak

Saygın, geçen yıl doğaya yaklaşık 6 ton yem ve 3 ton sakatat bıraktıklarını aktardı.

Bu yıl ise araziye 5 ton yem ve 3 ton sakatat bırakmayı hedeflediklerini ifade eden Saygın, "Haftanın 2-3 günü il genelinde yemleme çalışması yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte de yaban hayatını desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü onların bize kış boyunca ihtiyacı var." diye konuştu.

Saygın, sokak hayvanları ve kanatlı hayvanlara yem vermenin insanlık görevi olduğunu dile getirdi.

Bu konuda vatandaşlardan duyarlı olmalarını isteyen Saygın, şöyle konuştu:

"Herkes balkonuna, bahçesine, pencere kenarına yem bırakarak, ekmek kırıntılarını bırakarak yaban hayatına destek verebilir. Çünkü kış sezonu boyunca hayvanlar gerekli olan yem ihtiyacını karşılayamıyorlar ve güçsüz düşüyorlar. Bu da onların ölümlerine, sakat kalmalarına, dolayısıyla doğal dengenin bozulmasına sebebiyet verir. Bu konuda vatandaşlarımızın ilgi ve desteğini bekliyoruz."


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