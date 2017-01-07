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YEREL HABERLER  / ARDAHAN HABERLERİ
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Ardahan'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

07 Ocak 2017 Cumartesi, 12:04
Ardahan'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

ARDAHAN (AA) - Türkiye'nin iklim özellikleri bakımından en soğuk kentlerinden Ardahan'da, Posof ilçesinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Kentte bir süre önce etkili olan kar yağışının ardından gece hava sıcaklığı yer yer sıfırın altında 30 dereceye kadar düştü. Olumsuz hava koşullarının, yaban hayatını olumsuz yönde etkilemesi üzerine Posof Kaymakamlığı hareket geçti.

Kaymakam Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Cahit Ulgar ve beraberindekiler, ilçenin Eminbey köyü dağlık alanlarında belirlenen üç farklı noktaya, yem, ot ve tavuk eti bıraktı.

Doğal hayatı görüntülemek isteyen Yılmaz, ormanlık alanda belirlenen bir ağaca fotokapan yerleştirdi.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, millet olarak doğaya ve yaban hayvanlarına karşı sorumluluk taşıdıklarını belirtti.

Yaban hayatını canlı tutmak amacıyla çalışma yaptıklarını belirten Yılmaz, şunları söyledi:

"Amacımız bu yıl sert geçen kış şartlarında yaban hayatının olumsuz etkilenmesini önlemektir. Biz canlıya değer veren bir medeniyetin mensubuyuz. Bu sorumluluk bilinci ile hareket ediyoruz. Doğadaki tüm canlıları korumak için çalışıyoruz. Bu çalışmamıza vatandaşımızın da destek için elinden geleni yapacağından şüphemiz yok."

Ardahan Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Temel Şimşek de kent genelinde doğaya bırakılmak üzere 700 kilogram ot, 2 ton buğday, 1,5 ton parça tavuk alımı yaptıklarını anlatarak, "Yeter ki doğal yaşamımızı koruyalım. Gerektiğinde daha fazlasını dağıtacağız. Çünkü bizim buradaki tek gayemiz yaban hayvanlarının popülasyonunu attırmaktır." sözlerine yer verdi.

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