07 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu:

07 Ocak 2017 Cumartesi, 12:19
Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu:

MALATYA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen için "Kendisini hoca kılığında tanıtarak hoca değil şarlatan. İnsanları kandırmış, kendilerine mehdi süsü vermiş bu da yalancı hain bir mehdi şarlatanı" dedi.

Eroğlu, İzmir'deki terör saldırısında büyük bir faciayı önledikten sonra şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in cenaze törenine katılmadan önce Malatya'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Kentteki bir restoranda gazetecilerle bir araya gelen Eroğlu, burada yaptığı konuşmada, Sekin'in büyük bir kahramanlık gösterdiğini ve kendisine Allah'tan rahmet dilediğini belirtti.

Hükümetin kararlı olduğunu, teröristlerin üzerine amansız bir şekilde gitmek suretiyle en son terörist etkisiz hale getiriline kadar bu mücadelenin süreceğini vurgulayan Eroğlu, şöyle devam etti:

"Bizim Allah'tan dileğimiz, onları maşa olarak, başta FETÖ, PKK, DEAŞ gibi bütün terör örgütlerini maşa olarak kullanan devletleri de Rabbim perişan eylesin onları. Tarih sahnesinden o devletleri siliversin. Verdiği silahlar kendilerini dövsün çünkü onlar hakikaten bizim canımızı çok acıtmak istiyorlar. Onları eğiten ve onlara silah veren, destekleyen bazı devletler var. Onlar doğru iş yapmıyorlar. Sonra bumerang gibi gelir kendilerini vurur. Bu da dünyada bilinen bir gerçek. Dolayısıyla onlara diyoruz ki, gelin vakit geçirmeden terörle birlikte mücadele edelim. 'Biz uzağız, bize bir şey olmaz' diye düşünmeyin. Neticede bu teröristlerin ne yapacağı belli olmaz. Bunlar haindir, insanlıktan yoksundur. Bir gün gelir sizi vurur diye düşünüyorum."

- "Bu da kukla, bunu da kullanıyorlar"

Bir gazetecinin "Yurt dışına giden teröristler için vatandaşlıktan çıkarılma kararı yayınlandı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz" sorusu üzerine Bakan Eroğlu, vatanına milletine bağlı olmayanların Türk vatandaşı olmasının kabul edilemeyeceğinin altını çizdi.

Yurt dışına çıkanların da işi organize eden, ne olacağını bilip piyonları bırakıp kaçanlar olduğuna dikkati çeken Eroğlu, şunları kaydetti:

"Bu hainler Türk vatandaşı olmaya layık mı değil mi diye sorsanız, yüzde 100'ü diyecek ki bu hainler defolup gitsin. Bunlar bizim milletimizle, devletimizle vatanımızla hiç bir bağı yok. Bunlar hain. Bu ülkede FETÖ, 60 yıldır bazı istihbarat örgütleri tarafından hazırlanan en alçak terör örgütü. Kendisini hoca kılığında tanıtarak hoca değil şarlatan. İnsanları kandırmış, kendilerine mehdi süsü vermiş bu da yalancı hain bir mehdi şarlatanı. Bu da kukla, bunu da kullanıyorlar. Allah, milletimizi korudu. Milletimizin kahramanlığı, Cumhurbaşkanımızın dirayeti ve cesareti sayesinde bu hain terör örgütü püskürtüldü."

İLGİLİ HABERLER

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu:
YEREL

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI EROĞLU:
Darbe girişiminde 2. Ordu nizamiyesinde yaşananlar kamerada
YEREL

DARBE GİRİŞİMİNDE 2. ORDU NİZAMİYESİNDE YAŞANANLAR KAMERADA
Malatya'da Sarıkamış Şehitleri anıldı
YEREL

MALATYA'DA SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ ANILDI
Darbe girişimi gecesi 2. Ordu'da yaşananlar güvenlik kamerasında
YEREL

DARBE GİRİŞİMİ GECESİ 2. ORDU'DA YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Sarıkamış Şehitleri için &quot;Yer ayrı yürek aynı&quot; programı
YEREL

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN "YER AYRI YÜREK AYNI" PROGRAMI
U-14 Ligi fikstür çekimi yapıldı
YEREL

U-14 LİGİ FİKSTÜR ÇEKİMİ YAPILDI
TOKi sakinlerinin market ve fırın talebi
YEREL

TOKİ SAKİNLERİNİN MARKET VE FIRIN TALEBİ
TTK Başkanı Turan Başkan Gürkan'ı ziyaret etti
YEREL

TTK BAŞKANI TURAN BAŞKAN GÜRKAN'I ZİYARET ETTİ
U-19 futbol takımı şampiyonluk sevincini Başkan Polat ile paylaştı
YEREL

U-19 FUTBOL TAKIMI ŞAMPİYONLUK SEVİNCİNİ BAŞKAN POLAT İLE PAYLAŞTI
&quot;Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı&quot; düzenlenecek
YEREL

"SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİ ANMA PROGRAMI" DÜZENLENECEK
Yeşilyurt Belediye Meclisi Ocak ayı çalışmaları tamamlandı
YEREL

YEŞİLYURT BELEDİYE MECLİSİ OCAK AYI ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI
olat, Birlik Vakfı Malatya şubesinin konuğu oldu
YEREL

OLAT, BİRLİK VAKFI MALATYA ŞUBESİNİN KONUĞU OLDU
Fahri Kayahan'ın çehresi değişti
YEREL

FAHRİ KAYAHAN'IN ÇEHRESİ DEĞİŞTİ
MHP İl Başkanı Erdem:
YEREL

MHP İL BAŞKANI ERDEM:
Yeşilyurt Belediyespor ikinci yarıya galibiyetle başlamak istiyor
YEREL

YEŞİLYURT BELEDİYESPOR İKİNCİ YARIYA GALİBİYETLE BAŞLAMAK İSTİYOR
Mehmet Akif İnan ölüm yıl dönümünde unutulmadı
YEREL

MEHMET AKİF İNAN ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE UNUTULMADI
Fırat Kalkanı Harekatı
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI
'Mazide kalan manşetler' sergisi açılacak
YEREL

'MAZİDE KALAN MANŞETLER' SERGİSİ AÇILACAK
CHP'den Şehit ailelerine taziye ziyareti
YEREL

CHP'DEN ŞEHİT AİLELERİNE TAZİYE ZİYARETİ
Malatya'da sivil toplum kuruluşları terörü protesto edecek
YEREL

MALATYA'DA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI TERÖRÜ PROTESTO EDECEK
Coşkun Aral TED Koleji velileri ile buluştu
YEREL

COŞKUN ARAL TED KOLEJİ VELİLERİ İLE BULUŞTU
Halep için çorap kampanyası
YEREL

HALEP İÇİN ÇORAP KAMPANYASI
Eski milli boksör Osman Gelegen'in gençlere tavsiyesi
YEREL

ESKİ MİLLİ BOKSÖR OSMAN GELEGEN'İN GENÇLERE TAVSİYESİ
ÖĞ-DER Malatya 2'inci Mili Eğitim Şurasını düzenleyecek
YEREL

ÖĞ-DER MALATYA 2'İNCİ MİLİ EĞİTİM ŞURASINI DÜZENLEYECEK