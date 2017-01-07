Şırnak'taki terör operasyonu

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GAZİANTEP (AA) - Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonda şehit düşen Jandarma Özel Harekat'ta görevli Teğmen Mustafa Yazgan'ın naaşı, memleketi Gaziantep'e getirildi.

Gaziantep Havalimanında düzenlenen karşılama törenine şehidin babası Abdullah ve annesi Saadet Yazgan ile akrabalarının yanı sıra Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, TSK Sağlık Komutanı Tümamiral Hayati Bilgiç, Vali Vekili Halil Uyumaz, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor ve diğer ilgililer katıldı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı uçaktan indirilirken, acılı anne Saadet Yazgan, "Oğlum, sen bana böyle mi gelecektin Mustafam?" dedi.

Törenin ardından cenaze aracına konan şehidin naaşı, daha sonra baba ocağına götürüldü.

Şehit Teğmen Yazgan'ın cenazesinin bugün ikindi namazına müteakip Nakıpoğlu Camisi'nde son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.



