Vietnam'da insan kaçakçılığı

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HANOI (AA) - Vietnam'da 2016'da insan kaçakçılığı kurbanlarının sayısının bir önceki yıla göre yüzde 12,8 arttığı bildirildi.

Devlete ait VN Express internet sitesinde yer alan haberde, insan kaçakçılığı vakalarında bir önceki yıla göre yüzde 6 azalma olduğu ancak kaçakçılık kurbanlarının sayısının yüzde 12,8 arttığı vurgulandı.

Kamu Güvenliği Bakanlığı 2016 verilerine göre, bin 128 Vietnam vatandaşı insan kaçakçılarının mağduru oldu. Mağdurlardan kaçının cinsel istismar için, kaçının zorla çalıştırılma niyetiyle kaçakçıların tuzağına düştüğü belirtilmedi.

Öte yandan AIDS, Uyuşturucu ve Fuhuşu Önleme Ulusal Komitesi yayımladığı raporda, 2016'da Vietnam vatandaşı 600 kadın ve çocuğun insan kaçakçılarının elinden kurtarıldığına işaret etti. Kaçırılan kadınların büyük bölümünün, nüfusundaki cinsiyet dengesizliği nedeniyle yabancı kadınlarla evliliğin yaygın olduğu Çin'e götürülmeye çalışıldığı kaydedildi.

Vietnam'da 2011 ve 2015 yılları arasında insan kaçakçılığı vakalarında önceki 5 yıllık döneme göre yüzde 11,6 artış olduğu ifade edilmişti.

Yetkililer, yoksulluk, güvenlik sorunu ve sınır denetimlerinin yetersizliğinin söz konusu yükselişte etkili olduğunu belirtiyor.