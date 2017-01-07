Suriye'ye insani yardım

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KİLİS (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığınca başlatılan "Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyası kapsamında, Kayseri ve Giresun müftülüklerince temin edilen 35 tır insani yardım malzemesi, çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Suriyelilere yollandı.

Gıda, un, meyve, sebze, yatak, battaniye, soba, kilim, ayakkabı, kıyafet, çocuk bezi ve mamadan oluşan yardım malzemelerinin yüklendiği 35 tır, Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndaki işlemlerin ardından Suriye'ye gönderildi.

Kilis İl Müftüsü Mahmut Karatepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığınca başlatılan kampanyaya gösterilen duyarlılığın sevindirici olduğunu belirtti.

Öncüpınar Gümrük Kapısı'nın hemen karşısında bulunan bölgede yaklaşık 370 bin insanın zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğini anlatan Karatepe, şunları kaydetti:

"Bölgedeki insanların birçoğu zeytin diplerinde derme çatma çadırlar içerisinde tüm imkanlardan yoksun ve merhametsiz dünyanın kulak tıkadığı, vicdanını kapattığı, gözünü kararttığı bir tablonun içerisinde hayatla ölüm arasında mücadele verirken şu duyarlı millet elhamdülillah 'ensar' olma vasfını 6 yıldan bu yana en güzel şekilde sürdürüyor ve sürdürmeye devam ediyor. Biz insanlarımızın derleyip topladığı, gönlünden, kalbinden ve vicdanından hakikaten akıtarak buraya gönderdiği bu hayırları en uygun şekilde diledikleri yerlere en emin biçimde ulaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz."

Kayseri İl Müftülüğü Yardım Görevlisi İbrahim Halil Erdoğan ise Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çağrısı üzerine iki hafta gibi kısa bir sürede 87 tır yardım malzemesi topladıklarını söyledi.

Erdoğan, toplanan 87 tırlık yardım konvoyunun 33'ünün Kilis, kalan 54'ünün ise Reyhanlı üzerinden Suriye'nin Halep kentine ulaştırılacağını ifade ederek, hayırsever vatandaşlardan desteklerini esirgememesini istedi.

Konuşmaların ardından yardımların bulunduğu tırlar, Giresun İl Müftüsü Muhittin Oral'ın yaptığı dualarla bölgeye uğurlandı.